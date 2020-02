Android & iOS: Die meistverkauften Smartphones im Jahr 2019 – Apple, Samsung & Xiaomi dominieren

Nach einigen schwachen Quartal haben die Smartphone-Verkäufe wieder spürbar angezogen und es ist wieder Bewegung in den Markt der mobilen Geräte gekommen. Die nächsten Monate werden aus den verschiedensten Gründen sehr spannend werden, aber nun blicken wir erst noch einmal zurück auf das vergangene Jahr. Die Marktforscher von Canalys haben nun eine Top 10 der meistverkauften Smartphones 2019 aufgestellt – mit einigen Überraschungen.



Der Smartphone-Markt ist in den vergangenen Jahren vor allem durch die globale Expansion der chinesischen Hersteller in Bewegung gelangt und somit auch wieder zum Wachstum gekommen. An der Dreierspitze gab es im vergangenen Quartal einen Machtwechsel, über das gesamte Jahr gesehen blieb es aber bei der bekannten Top 3 Samsung-Apple-Huawei. Das gilt aber nicht für die einzeln verkauften Geräte, denn dort zeigen sich ganz andere Verhältnisse.





Die Marktforscher von Canalys haben nun eine Liste der zehn meistverkauften Smartphones des Jahres 2019 aufgestellt. In dieser Betrachtung geht es nur um einzelne Modelle und nicht um das ganze Portfolio eines Herstellers, sodass es keine große Überraschung ist, dass Apple sich an der Spitze befindet und von den wenigen iPhone-Modellen mehr verkauft als Samsung von seiner ganzen Smartphone-Armada. Die größte Überraschung ist es wohl, dass sich in der Top 10 nur drei Hersteller befinden und Huawei NICHT darunter ist.

Wenig überraschend zeigt sich, dass vor allem die Smartphones der Mittelklasse sehr populär sind. Die teuren Premium-Smartphones sind zwar ebenfalls in der Top 10, aber natürlich nicht ganz weit oben. Genauso sind auch die zahlreichen „Billig-Smartphones“ nicht in der Top 10 – wohl einfach deswegen, weil es zu viele Hersteller und Modelle gibt. Die Machtverhältnisse auf dem Smartphone-Markt spiegeln sich damit auf jeden Fall sehr gut wider.







Obige Grafik zeigt die meistverkauften Smartphones im 4. Quartal, wobei es hier fast schon die größte Überraschung gibt. Apple konnte sich natürlich an die Spitze setzen, weil die neue iPhone-Generation stets vor dem wichtigen 4. Quartal vorgestellt wird, aber danach folgt dann schon Xiaomi und erst dann die Samsung-Smartphones der Mittelklasse. Samsungs Premium-Modelle hatten unter dem Weihnachtsbaum global offenbar keine leichte Zeit.

Die Top 10-Smartphones 2019 im Überblick

