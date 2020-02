Pixel 4 vs. iPhone 11 Pro: So schlagen sich die beiden Smartphone-Kameras im Experten-Vergleich (Galerie)

Die Kamera gehört heute zu den wichtigsten Komponenten eines Smartphones und muss längst sehr hohe Anforderungen erfüllen, was in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Wettlauf zwischen den großen Herstellern geführt hat. Insbesondere Apple und Google stechen immer wieder mit neuen Kamera-Features und gesteigerter Qualität heraus und haben natürlich auch bei den aktuellen Smartphone-Generationen stark nachgelegt. Ein sehr umfangreicher und professioneller Vergleich zwischen dem Google Pixel 4 und Apple iPhone 11 Pro zeigt ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.



Die großen Smartphone-Hersteller beschäftigen längst große Teams, die sich einzig und allein mit der Kamera beschäftigen – das gilt vor allem für Google und Apple. Insbesondere die Software und über jedes Foto wachende Künstliche Intelligenz spielt heute eine sehr große Rolle, denn die Hardware kratzt längst an den Grenzen des technisch machbaren und erlaubt keine großen Sprünge mehr. Spannend ist es also, wer aus einer sehr ähnlichen Basis das beste Ergebnis herausholen kann.

Große Innovationen, die den Nutzern wirklich etwas bringen, finden schon seit längerer Zeit nur noch im Kamerabereich statt – das gilt für alle großen Hersteller. Google und Apple stehen in den Augen vieler Nutzer an der Spitze dieser Entwicklung, auch wenn sie nicht immer an der Spitze der weltbesten Smartphone-Kameras zu finden sind. Dennoch können sowohl die neuesten Pixel-Smartphones als auch iPhones immer wieder mit neuen Qualitätssprüngen und Funktionen aufwarten.

Ein Fotograf hat sich nun die beiden aktuellen Smartphones von Google und Apple vorgenommen und einem sehr ausführlichen Vergleichstest unterzogen. Getestet wurden die beiden Smartphones in vielen verschiedenen Kategorien mit stets sehr ähnlichen Motiven, die einen direkten Vergleich erlauben. Sowohl das Pixel 4 als auch das iPhone 11 Pro liefern aber mittlerweile in den allermeisten Situationen eine so gute Fotoqualität, dass die Bewertung häufig in den subjektiven Bereich rutschen kann. Aus diesem Grund gibt es auch keine direkte Bewertung, sondern nur ausführliche Erklärungen.

In der folgenden Galerie findet ihr einige Beispielfotos aus dem langen Vergleichstest des Fotografen, der – man merkt es vor allem im Video – sehr genau weiß, wovon er da spricht. Am Ende werden dann praktisch zwei Sieger gekürt, wobei Googles Pixel 4 ganz knapp die Nase vorne hat.

Viele weitere Fotos findet ihr Im Artikel bei Photoshop Cafe und in obigem Video werden alle Bilder noch einmal sehr ausführlich besprochen – wer sich für eines der beiden Smartphones entscheiden möchte, sollte sich als Foto-Freund auf jeden Fall einmal ansehen. Schlussendlich kommt der Test auch zu einem anderen Ergebnis als der Vergleichstest aus der vergangenen Woche, der das iPhone 11 Pro knapp vorne gesehen.

I want to point out that both of these devices shoot amazing images. Even though you may see a big difference in some areas, that doesn’t mean that both don’t have great cameras, they do and you will be veery happy under normal shooting condition with either. If you need a wide shot, the iPhone is a good choice, if you need to zoom or do detailed close ups, the pixel has the edge. Personally, I think the pixel 4 is capable of producing better overall photos than the iPhone 11 Pro at this time.