15 Jahre YouTube: Das sind die erfolgreichsten Videos aller Zeiten auf Googles Videoplattform (Videos)

Bei Google stehen in diesen Monaten einige Geburtstage an: Erst vor wenigen Tagen wurde Google Maps 15 Jahre alt und heute feiert eine weitere Plattform Geburtstag, die aus finanzieller Sicht für Google noch bedeutsamer ist als die Kartenplattform: YouTube. Anlässlich dessen schauen wir uns heute die populärsten YouTube-Videos an, die wenig überraschend zum überwiegenden Teil aus Musikvideos bestehen.



YouTube ist heute nicht mehr aus dem Web wegzudenken und für viele Nutzer trotz zahlreicher großer Konkurrenten die erste Anlaufstelle für Videomaterial aller Art. Im Streamingmarkt kann Google zwar keine großen Erfolge feiern doch abseits von Hollywood ist YouTube in fast allen Bereichen ungeschlagen. In den 15 Jahren seit dem Start wurden mehrere Milliarden Videos hochgeladen, die mal und mal weniger erfolgreich sind.

Glaubt man Statistiken, dann erreichen 97 Prozent aller YouTube-Videos praktisch keine Aufrufe und liegen als „Datenmüll“ in den unendlichen Tiefen der Google-Server. Und dann gibt es da noch die anderen drei Prozent aller Videos, die tatsächlich von vielen Tausend, Millionen oder gar Milliarden Nutzern angesehen werden. Insbesondere Musikvideos erfreuen sich extrem großer Beliebtheit und können immer häufiger die Milliardenmarke knacken.

In diesem Artikel zeigen wir euch die Top 15 der meistgesehenen Videos auf Googles Videoplattform, die natürlich allesamt die Milliardenmarke gebrochen haben. Das Schlusslicht dieser Liste, wenn man es denn so nenn möchte, kommt auf weit mehr als 2,7 Milliarden Abrufe. Der Spitzenreiter, der ewige Dauerbrenner Despacito, kommt sogar auf mehr 6,6 Milliarden Abrufe und hat gute Chancen darauf, als erstes Video die Marke von 10 Milliarden Views zu knacken.

Die Top 15 der erfolgreichsten Musikvideos



















[Futurezone]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren