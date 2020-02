Google Maps hat zum 15. Geburtstag nicht nur viele neue Funktionen, sondern auch einen frischen Anstrich erhalten. Um das halbrunde Jubiläum gebührend zu feiern, haben die Designer der Kartenplattform ein völlig neues Icon spendiert, das so gar nichts mit dem etablierten Logo zu tun hat. Man mag es kaum glauben, aber das Google Maps-Logo wurde in den vergangenen 15 Jahren bereits Acht mal geändert. Wir zeigen euch die Evolution des Google Maps-Logos.



In Googles Design-Abteilung darf es einfach nicht langweilig werden und so kommt es, dass immer wieder Oberfläche angepasst, bestehende Konstrukte über den Haufen geworfen und auch mal Logos angepasst werden. Insbesondere bei den weit verbreiteten Google-Apps ist das natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden, weil die Logos vor allem dank Smartphone längst zu einer eigenen Marke geworden sind, die die Nutzer im Hinterkopf haben.





Google Maps ist nun 15 Jahre alt und tatsächlich hatte die Kartenplattform nun in diesen 15 Jahren neun verschiedene Logos – durchschnittlich wurde das Design also häufiger als alle zwei Jahre verändert. Die letzten beiden Varianten waren sehr lange präsent, sodass die meisten Nutzer wohl die sechs zuvor verwendeten Variationen nicht mehr kennen werden. Nun müssen wir uns dennoch wieder an ein neues Logo gewöhnen, dass ganz eigene Wege geht.

Das neue Google Maps-Logo besteht nur noch aus einem Marker in den typischen Google-Farben und setzt damit den Trend fort, den man vor einigen Jahren mit dem neuen Google-Icon begonnen hat. Einfache und klare Formen, die reine Nutzung der Google-Farben mit nur sehr kleinen Anpassungen, keine aufwendigen Grafiken und vor allem eine hohe Wiedererkennbarkeit. All das erfüllt auch das neue Google Maps-Logo, auch wenn es in diesem Fall meiner Meinung nach zu austauschbar geworden ist – aber das ist rein subjektiv und könnte sich nach einigen Wochen der Gewöhnung schnell ändern.

Nun schauen wir uns alle Google Maps-Logos von 2005 bis heute an. Am Ende des Artikels findet ihr die gesamte Entwicklung in einem sehr schönen Video.







Als Google Maps im Jahr 2005 begann, musste alles 3D sein. Vergleichsweise aufwendige Strukturen, Schatten und viele Details – auch das Google-Logo war damals bekanntlich noch schattiert. (Hier seht ihr die Evolution des Google-Logos).

Und damit auch das 3D-Logo nicht zu flach wirkt, sondern dem Nutzer noch mehr in die Augen springt, wurde der im Logo sichtbare Stadtplan schon kurz darauf gefaltet.

Ja, den Marker gab es schon einmal als Logo, auch wenn sich kaum einer daran erinnert.

Google Maps wurde größer und so hat sich die Straßenkarte nun in eine Landkarte verwandelt, die schon deutlich weniger Details zeigt und somit auch der flachen Phase folgt. Der Marker blieb weiterhin präsent.







An dieses Logo kann ich mich persönlich gar nicht erinnern, es dürfte aber wohl in der „Kachelphase“ entstanden sein, als dieses Design kurzzeitig durch Windows 8 etabliert und von vielen Designern übernommen wurde.

Damit aus Maps „Google Maps“ wird, hat nun das Google-Logo Einzug gehalten. Es war in der Phase, als alle Produkte an Google+ angeschlossen werden musste, sodass das sehr präsente kleine ‚g‘ nicht nur rein zufällig an das Google+ Logo erinnert.

Ein sehr lange verwendetes Logo, genauso wie das Folgende, das die einfachen Farben und Formen in den Vordergrund gestellt hat. Trotz sehr weniger Elemente ist es doch auf den ersten Blick (wenn man es weiß) als Karte zu erkennen. Ein echtes Meisterwerk.

Google hatte sich ein neues Logo und Icon verpasst, das kleine g musste weichen und wurde das heute bekannte Google-G ersetzt. Das spiegelte sich natürlich auch im Google Maps-Logo wider.







Wie sehr gut zu sehen ist, war der Marker tatsächlich schon von Anfang an präsent und wurde sogar für eine kurze Zeit als Google Maps-Logo verwendet. Ich persönlich glaube, mich daran dunkel erinnern zu können, aber das kann auch täuschen. Vor einigen Jahren hatte Google den roten Marker als echte Marke aufgebaut, sodass es eigentlich auch folgerichtig gewesen ist, diesen direkt im Logo zu verwenden. Das neue Logo geht nun gewissermaßen Back to the Roots.

Fraglich, ob es bei dem Logo bleiben wird oder ob die Designer (rein statistisch) im Jahr 2022 dann wieder ein neues Icon präsentieren werden. Insgesamt konnte das neue Logo zwar Lob für das schliche Design einheimsen, musste aber auch viel Kritik dafür einstecken, dass es sehr viel Whitespace mit sich bringt und somit nicht unbedingt zum Rest vieler Icons passt – Adaptive Icons hin oder her. Außerdem heißt die Kartenplattform eben „Google Maps“ und ausgerechnet die Karte ist nun verschwunden.

Wie sich Google Maps in den vergangenen 15 Jahren entwickelt hat, wie die Plattform im Jahr 2005 aussah und welche Meilensteine vor allem in Deutschland wichtig waren, lest ihr in diesem Artikel.

