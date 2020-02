YouTube Music: Zugriff auf hochgeladene Google Play Music-Songs kommt – aber was ist mit dem Upload?

Im Laufe der nächsten Monate wird die Umstellung von Google Play Music auf YouTube Music endgültig über die Bühne gehen und die nach wie vor populäre Musikplattform geschlossen. Ursprünglich war die Umstellung schon für das Jahr 2019 geplant, dürfte aber am großen Versprechen gescheitert sein, das bereits kurz nach dem Start von YouTube Music gegeben wurde. Jetzt steht der Zugriff auf selbst hochgeladene Songs kurz vor dem Rollout. Aber was ist mit dem Upload?



In Googles Geschichte kam es schon öfter vor, dass zwei Produkte im gleichen Bereich miteinander konkurrieren und eines von Beiden schlussendlich den Kürzeren zieht. Im Fall von Google Play Music und YouTube Music wurde schon von Beginn an kommuniziert, dass das seit Jahren etablierte Play Music eingestellt wird. Das allerdings erst dann, wenn alle wichtigen Features zu YouTube Music übernommen worden sind – und genau das lässt nun schon seit bald zwei Jahren auf sich warten.





Schon vor einigen Wochen gab es eindeutige Hinweise darauf, dass hochgeladene Songs zu YouTube Music kommen und in einem eigenen Bereich zur Verfügung stehen werden. Das bedeutet, dass alle zu Google Play Music hochgeladenen Songs beim Übergang nicht verloren gehen, sondern auch auf der neuen Plattform abrufbar sein werden. Weil das bisher nicht der Fall war, ist Google Play Music nach wie vor online und auch noch kein Zeitplan bis zur Einstellung bekannt.

Laut mehreren internen Quellen gibt es Google-intern nun eine neue Version von YouTube Music, die genau dies ermöglicht: Die YouTube Music-Nutzer haben getrennten Zugriff auf die über YouTube Music erworbenen oder im Rahmen des Abonnements zugänglichen Songs und dann auch auf die bei Google Play Music hochgeladenen Stücke. Man darf davon ausgehen, dass alle Songs verfügbar sein werden und es bei der Übernahme einzelner Musikstücke keine Probleme geben wird.

Screenshots oder detaillierte Informationen gibt es aktuell leider noch nicht, aber bis zum finalen Rollout für alle Nutzer dürfte es nun nicht mehr lange dauern.







Mit dem Zugriff auf die GPM-Songs ist das Versprechen erfüllt, dass die Nutzer bei YouTube Music alles genau so vorfinden werden, wie auf ihrer alten Plattform. Natürlich unterscheidet sich YouTube Music sehr stark vom ursprünglichen Dienst, aber grundsätzlich muss man sich als Nutzer eben immer wieder an Neuerungen und veränderte Oberflächen gewöhnen. Wird am Ende also endlich alles gut? Möglicherweise nicht…

Was ist mit dem Upload?

Bisher ist stets nur die Rede vom Zugriff auf alle bereits hochgeladenen Songs, was man unter dem Versprechen natürlich voraussetzt. Aber was ist mit dem Upload? Bisher gibt es keinen Hinweis darauf, dass Nutzer weiterhin eigene Songs zu YouTube Music hochladen können und es deuten immer mehr Details darauf hin, dass das auch gar nicht geplant ist. Es würde nicht zum Konzept von YouTube Music passen und Google hat natürlich Interesse daran, YouTube Music-Abos zu verkaufen.

Bei Google Play Music stand die Upload-Funktion im Mittelpunkt, weil die Plattform ursprünglich genau mit diesem Anspruch gestartet ist – nämlich den Upload in die Cloud und das Streaming auf allen Geräten. Der Store und das Stream-Abo kamen erst später dazu und waren sozusagen Zusatzangebote. Bei YouTube Music ist das genau andersherum. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf sollte man als Nutzer also jetzt noch alles bei Google Play Music hochladen was das Limit hergibt, bevor es irgendwann zu spät ist.

