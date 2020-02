Oscar-Verleihung 2020: Das sind die populärsten Filme und Darsteller – sagt die Google Websuche (Infografik)

In der heutigen Nacht auf Montag findet in Los Angeles zum 92. Mal die Oscar-Verleihung statt, bei der sich die Filmschaffenden einen ganzen Abend lang selbst feiern dürfen. Auf Basis der Popularität der nominierten Filme sowie Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen in der deutschen Google Websuche wurde nun wieder ein Ranking erstellt. Aus diesem lassen sich zwar nicht die Gewinner ablesen, aber dafür vielleicht die Gewinner der Herzen – wie man so schön sagt.



Die Oscar-Verleihung ist der weltweit populärste Filmpreis und gilt für jeden Schauspieler und Filmschaffenden als Ritterschlag, mit dem die Karriere häufig noch einmal einen richtigen Schub bekommen kann. Einige Jahre lang hatte sich Google weit aus dem Fenster gelehnt und Gewinner anhand der Popularität in der Websuche prognostiziert. Aber weil es sich beim Oscar um einen Jury-Preis handelt, hat das nie wirklich funktioniert und kam nicht über Glückstreffer hinaus – weswegen es mittlerweile unterlassen wird.





Vergleich.org hat nun wieder eine Liste der populärsten Filme und Schauspieler in der Google Websuche zusammengestellt und dabei natürlich den Fokus auf die Oscar-Nominierten gelegt. Herausgekommen sind die möglichen Gewinner, wenn es sich beim Oscar um einen Publikumspreis handeln würde. Weil das aber nicht der Fall ist, dürfen die folgenden Listen nicht zu ernst genommen werden. Wer sich dennoch dafür interessiert, welche Stars und Filme am populärsten sind, findet hier nun die Infografiken und Toplisten.

Bester Film

Den ersten Platz im Ranking sichert sich “Joker” von Regisseur Todd Phillips mit 1.208.740 Google-Suchanfragen pro Monat. Die Comicverfilmung über den womöglichst bekanntesten fiktiven Schurken überhaupt gehörte zu den Überraschungshits des Filmjahres 2019. An dem polarisierenden Antihelden-Drama jenseits der typischen Action-Ästhetik arbeitete sich die Kritik ab. An den Kinokassen spielte er derweil über eine Milliarde Dollar ein und wurde zum erfolgreichsten Film mit R-Rating aller Zeiten. Mit elf Oscar-Nominierungen geht “Joker” als Favorit ins Rennen.







Bester Hauptdarsteller

Beste Hauptdarstellerin

