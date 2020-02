Google macht es möglich: Alphabet verbrennt mehr als vier Milliarden Dollar pro Jahr & erreicht kaum Umsatz

Vor mehr als vier Jahren wurde aus den vielen Google-Projekten die Alphabet Holding geschaffen, die sich voll und ganz auf die Moonshot-Projekte konzentrieren und an zukünftigen Technologien arbeiten soll – finanziert durch Google. Bisher erweist sich das als wenig erfolgreich und die aktuellen Alphabet-Quartalszahlen stellen sehr dringend die Frage in den Raum, wie lange dieses Konstrukt in der Form überhaupt noch tragbar ist.



Die Alphabet Holding wurde im Oktober 2015 geschaffen, um das Unternehmen vor den Folgen der riskanten Moonshot-Projekte zu schützen. Dabei geht es allerdings weniger um die Finanzierung, sondern viel mehr um rechtliche Probleme und die Haftung. Denn auch wenn die Unternehmen nun auf dem Papier getrennt sind, wird nach wie vor jedes einzelne Projekt von Google finanziert. Aber es ist auch Google, dass die extrem hohen Verluste Quartal für Quartal abfedern muss.





Dass die zahlreichen Alphabet-Unternehmen neben Google nicht unbedingt profitabel arbeiten ist bekannt, aber welche Dimensionen das mittlerweile erreicht hat, kann man eigentlich nur noch als krass bezeichnen. Schaut euch dazu einfach mal folgende Auflistung an, in der ich nur die Umsätze und Verluste aller Alphabet-Unternehmen zusammenfasse. Google ist natürlich nicht dabei. Die aktuellen Google-Quartalszahlen findet ihr in diesem Artikel.

Alphabet-Unternehmen Umsätze & Verluste

Q1 2019: 170 Mio. Dollar Umsatz / 868 Mio. Dollar Verlust

170 Mio. Dollar Umsatz / 868 Mio. Dollar Verlust Q2 2019: 162 Mio. Dollar Umsatz / 989 Mio. Dollar Verlust

162 Mio. Dollar Umsatz / 989 Mio. Dollar Verlust Q3 2019: 155 Mio. Dollar Umsatz / 941 Mio. Dollar Verlust

155 Mio. Dollar Umsatz / 941 Mio. Dollar Verlust Q4 2019: 172 Mio. Dollar Umsatz / 2,02 Mrd. Dollar Verlust

Das ist schon ein echtes Brett – vor allem im gerade beendeten 4. Quartal. Die Alphabet-Projekte haben nun locker die Marke von vier Milliarden Dollar Verlust in nur einem einzigen Jahr überstiegen und es sieht nicht danach aus, dass sich das irgendwann mal bessern wird. Die Umsätze steigen nicht nennenswert, dafür aber die Forschungsausgaben sehr extrem. Alles muss natürlich vollständig von Google subventioniert werden, denn die Alphabet-Unternehmen selbst können ja mit diesen Umsätzen keinerlei Forschung finanzieren.







Leider schlüsselt Alphabet die einzelnen Unternehmen nicht auf. Es ist gut möglich, dass das eine oder andere in vergleichsweise bescheidenem Maße profitabel arbeitet – aber auch dann muss man sich fragen, ob die extrem hohen Forschungskosten jemals wieder hereingeholt werden. Waymo ist nun schon seit Ende 2016 ein eigenständiges Unternehmen, Wing und Loon sind es seit dem vergangenen Jahr. Das bedeutet, sie sollten eigentlich auch finanziell auf eigenen Füßen stehen. Wie gesagt: Vielleicht tun sie es, aber vermutlich eher nicht. Und wenn, dann in sehr sehr kleinen Sphären, die dem Alphabet-Gigantismus nicht gewachsen sind.

Man muss sich ernsthaft fragen, wie lange das noch so weitergehen kann und soll. Natürlich ist Alphabet in der mehr als luxuriösen Position, einen bunten Goldesel namens Google zu besitzen, aber rein betriebswirtschaftlich scheint das ganze Alphabet-Konstrukt ein wahrer Albtraum zu sein. Mittlerweile plant das Unternehmen sogar ganze Städte. Kein Wunder, dass mit dem Antritt von Sundar Pichai als neuer Alphabet-Chef eine echte Aufräumaktion erwartet wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu in den kommenden Monaten einige Ankündigungen geben wird.

Bitte diesen Artikel nicht falsch verstehen: Forschung kostet sehr viel Geld und es ist mir klar, dass man für sehr ambitionierte Projekte die eine oder andere Milliarde in der Tasche haben muss. Aber irgendwann sollte auch mal etwas dabei herauskommen, aber bisher steigern nicht einmal die Umsätze nennenswert an. Das größte Potenzial hat mit Sicherheit noch Waymo, aber die enormen Betriebskosten der Fahrzeugflotte und langfristig natürlich die Konkurrenz ALLER Autohersteller wird den großen Geldregen schwer machen…

