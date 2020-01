Okay GUGU: 85-jährige Italienerin spricht erstmals mit dem Google Assistant – sehr unterhaltsam (Video)

Sehr viele Menschen sind heute ständig von smarten Sprachassistenten umgeben, auch wenn sie sie vielleicht nicht ständig aktiv nutzen. Das Smart Home hat zwar erst vor wenigen Tagen wieder einen heftigen Dämpfer bekommen, der der weiteren Verbreitung der Smart Speaker und Smart Displays aber wohl keinen Abbruch tun wird. Wie es aussehen kann, wenn ein Mensch das erste Mal mit so einem smarten Assistenten in Berührung kommt, wurde schon vor einiger Zeit auf einem sehr unterhaltsam Video festgehalten.



Der Google Assistant, Amazons Alexa oder auch Apples Siri sind heute allgegenwärtig und ich würde einfach mal behaupten, dass JEDER unser Leser mindestens einen Sprachassistenten in unmittelbarer Nähe hat – in den meisten Fällen natürlich auf dem Smartphone. Auch wenn viele Nutzer dem Smart Home und den ständig lauschenden Assistenten etwas skeptisch gegenüberstehen, sind sie doch fast jedem bekannt. Es gibt aber wohl auch heute noch Zielgruppen, die damit nicht viel anfangen können.





Vor mittlerweile zwei Jahren hat ein Italiener seiner 85-jährigen Großmutter einen damals noch brandneuen Google Home Mini zu Weihnachten geschenkt, der der rüstigen Rentnerin wohl vor allem bei der Kontaktaufnahme helfen sollte. Allerdings hat die Frau einen solchen Sprachassistenten niemals zuvor gesehen und war wohl auch rund um das Thema Spracherkennung nicht unbedingt Up-to-Date. Dass sie dann bei ihren ersten Versuchen mit dem Google Assistant gefilmt wurde, macht es nur umso komischer.

Es wird ziemlich schnell klar, dass sie nicht so recht weiß, wie sie damit umgehen soll und offenbar hat sie auch von dem Wörtchen „Google“ zuvor noch niemals etwas gehört oder konnte zumindest den Zusammenhang zwischen dem Internetunternehmen und dem Lautsprecher nicht herstellen. Statt also „Okay Google“ zu sagen, spricht sie es immer wieder mit „GUGU“ an – was tatsächlich herrlich komisch ist und auch bei mehrmaligem Ansehen einer gewissen Komik nicht entbehrt.

Tatsächlich hat sie in einigen Fällen Erfolg und der Smart Speaker reagiert auf das recht undeutlich ausgesprochene „GUGU“, sodass sie nun eigentlich ihre Frage stellen oder Aufgabe diktieren könnte. Aber auch dabei gibt es dann Probleme mit der Wartezeit oder der Reihenfolge, sodass schlussendlich kaum eine Anfrage erfolgreich gestellt werden konnte.







Tatsächlich wird nur eine einzige Anfrage erfolgreich verstanden und auch beantwortet, was die ältere Dame dann auch gleich sehr verwundert – genauso wie die drumherum befindliche Familie.

Im Laufe des Videos steigert sie sich immer weiter rein und stimmt am Ende auch ein schönes italienisches Liedchen an, das GUGU aber leider nicht abspielen möchte. Schaut euch das Video einfach einmal an, ist wirklich sehr unterhaltsam 😉 Und bei dem Humor der Dame kann ich mir nicht vorstellen, dass sie etwas dagegen hat, wenn auch andere Menschen durch ihren Selbstversuch ein Lächeln auf den Lippen haben werden – so kann man das neue Jahr gut beginnen 🙂

Für Kritiker: Das Video wurde vom Sohn oder Enkel der Dame hochgeladen, die selbst auch Humor hat und über sich selbst lachen kann. Es geht hier bei weitem nicht um das Vorführen oder Veralbern, sondern einfach nur rein um die Unterhaltung 🙂

