Google Drive: Die Android-App durchbricht die magische Marke von fünf Milliarden Installationen im Play Store

Zu Weihnachten wurden offenbar wieder viele Smartphones verschenkt, denn eine besonders populäre Google-App hat in diesen Tagen den Meilenstein von fünf Milliarden Downloads durchbrochen und befindet sich somit in einem sehr erlauchten Kreis. Google Drive konnte vor allem durch die Vorinstallationen auf allen offiziell von Google lizenzierten Smartphones diese Marke noch recht früh durchbrechen.



Viele Hobby-Entwickler freuen sich, wenn ihre App mehr als 1.000 Nutzer findet und entsprechend häufig im Play Store heruntergeladen wurde. Knackt man die Millionenmarke, darf schon einmal ein Sekt geköpft werden. Wird die Marke von 1 Milliarde durchbrochen, dann darf es schon ein Champagnerbad sein ($$$) – aber dieses durften bisher nur die Entwickler von sehr wenigen Unternehmen nehmen (siehe dazu die Liste am Ende des Artikels). Die mobilen App-Dominatoren Google und auch Facebook befinden sich aber mittlerweile in einer ganz anderen Liga.

Google Drive hat nun die Marke von fünf Milliarden Downloads im Play Store durchbrochen und gehört damit noch zur ersten Welle der Apps, denen dieses Kunststück gelungen ist. Weil die App auf jedem von Google lizenzierten Smartphone vorinstalliert ist und somit natürlich längst nicht so viele aktive Nutzer haben muss, ist es eher ein erwartbarer Meilenstein, den in den kommenden Monaten auch viele weitere Google-Apps nehmen werden.

Dabei muss man aber auch bedenken, dass die exakte Zählweise aus dem Play Store bis heute nicht bekannt ist. Klar ist, dass nicht die absolute Anzahl an Downloads zählt. Eine Neuinstallation oder gar Updates zählen nicht mit herein. Pro Google-Konto sollte nur ein Download gezählt werden. Unklar ist, ob sich die Zahl bei der Deinstallation verringert (was bei einer vorinstallierten System-App aber ohnehin nur selten der Fall wäre) bzw. wie lange inaktive Konten oder Geräte mitgezählt werden.

In den vergangenen Monaten haben bereits sechs weitere Google-Apps die Schallmauer von 5 Milliarden Installationen durchbrochen. Zuerst ist das YouTube im Dezember 2018 gelungen, wenige Monate später konnten nahezu zeitgleich Google Maps und Google Suche in den sehr exklusiven Club dazustoßen, seit dem Sommer sind ist auch GMail dabei und der Chrome für Android-Browser dabei.

Erst vor wenigen Monaten folgte auch die Facebook-App mit 5 Milliarden Installationen und schlussendlich durfte sich Google Play Music über den letzten Meilenstein freuen.







Bisher konnten vor allem Apps aus dem Hause Google oder Facebook die Milliardenmarke durchbrechen und dominieren die Liste. Tatsächlich ist es ansonsten bisher nur Samsung (ebenfalls vorinstalliert) sowie Microsoft (mit Skype) und einmal Snap gelungen, in den elitären Club aufgenommen zu werden.

Folgende Apps haben bisher schon die Milliardenmarke durchbrochen:

Google Play Services

Gmail

Google Maps

YouTube

Facebook

Google Search

Google+

WhatsApp Messenger

Google Text-to-Speech

Google Play Books

Facebook Messenger

Google Hangouts

Google Chrome

Google Play Games

Google Talkback

Google Play Music

Google Play Newsstand

Google Play Movies & TV

Google Drive

Samsung Push Service

Instagram

Google Photos

Google Streetview

Microsoft Skype

Gboard

Facebook Lite

Google Duo

Google Cloud Print

Google Kalender

Microsoft Word

Snapchat

Microsoft Excel

Samsung Launche

Samsung Email

» Alle Rekordmarken aus dem Billionaires Club

Siehe auch

» Google Drive: Neue Oberfläche für die Suchfunktion und alternative Startseiten kommen (Screenshots)

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren