Bei Google dreht sich seit langer Zeit gefühlt alles um Gemini, das in praktisch alle wichtigen Produkte integriert worden ist und den Nutzern die KI regelrecht aufzwingt. In diesen Tagen ist man große Schritte in die Richtung gegangen, den KI-ChatBot mit dem Hauptprodukt vollständig zu verschmelzen: Man scheint sich auf dem Weg zu befinden, die Google-Suche vollständig durch Gemini zu ersetzen.



Schon seit langer Zeit ist die Gemini-KI in der Google-Suche zu finden, oftmals in Form der bekannten KI-Zusammenfassungen, aber auch im KI-Modus. Auch wenn die Integration sehr weit geht und den Nutzern fast schon aufgezwungen wird, gibt es bisher eine klare Trennung zwischen der Google-Suche und der Gemini-KI. Doch das ändert sich in diesen Tagen, denn gleich zwei sehr große Schritte dürften den Weg einläuten, die Google-Suche vollständig in Gemini aufgehen zu lassen.

Ich hatte hier im Blog schon vor weit über einem Jahr spekuliert, dass Gemini die Google-Suche ersetzen könnte, was damals trotz einiger Entwicklungen noch etwas entfernt war. Lest euch den Artikel gerne durch, der sich hauptsächlich auf Gemini-Anpassungen, einer vereinfachten Google-Startseite sowie der engen Zusammenarbeit konzentriert. Doch die Entwicklungen der letzten Tage lassen vermuten, dass ich damals goldrichtig lag.

In diesen Tagen erhält die Google-Suche eine Gemini-Seitenleiste, mit der die Nutzer auf die vergangenen Anfragen aus dem KI-Modus zugreifen können. Damit rücken die KI-Anfragen ganz klar in den Fokus und überlagern noch die eigentlichen Suchanfragen. Und damit das nicht nur für die Anfragen aus dem KI-Modus gilt, wird der Chatverlauf von Gemini und Google KI-Modus zusammengeführt.









Google-Startseite = Gemini

Schaut man sich die aktuelle Google-Startseite an und wirft dann einen Blick in die Google-App, findet man kaum noch Unterschiede. Wenn die Google-Suchleiste jetzt noch an den unteren Rand wandert und das Google-Logo entfernt wird (was man tatsächlich vorbereitet), hat sich die Startseite vollständig in eine Gemini-App verwandelt. Hätte man nicht die „Altlast“ der Websuche, wäre man diesen Schritt vermutlich schon gegangen.

Die Google-Startseite ist im Wandel

Schon seit langer Zeit experimentiert man mit einer völlig neuen Google-Startseite, die die Richtung vorgeben könnte: Dort zeigt sich die Websuche, Gemini, der Discover-Feed und noch einiges mehr. Die damaligen Entwürfe hat man zwar schon wieder verworfen, doch die Richtung ist ganz klar. Passend dazu gab es schon vor einem Jahr ein neues Google-Logo mit Gemini-Farbverlauf und nur wenige Wochen später ein neues Gemini-Logo mit Google-Farbverlauf. Das G und das Gemini-Logo sind sich damit schon sehr ähnlich geworden.

Ganz realistisch: Die Tage der Google-Suche dürften gezählt sein. Man scheint nur noch darauf zu warten, bis die KI-Zusammenfassungen die Suchergebnisse überflüssig machen bzw. diese zu reinen Quellen degradieren…

Letzte Aktualisierung am 26.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.