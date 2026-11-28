Google steht vor dem nächsten Kapitel des Smartphone-Betriebssystems und könnte noch in diesem Jahr die erste Beta von Android 18 starten, die von interessierten Nutzern bereits erwartet wird. Auch wenn ein früher Start mit Blick auf die letzten Versionen nicht unbedingt auf dem Plan steht, gibt es dennoch einige Hinweise auf eine erste Beta im Dezember. Wir fassen das einmal zusammen.



Google hat das Tempo rund um die Android-Releases in den letzten Jahren und auch Monaten massiv angezogen, sodass kaum zwei Wochen ohne ein neue Version vergehen, sei es als Beta, als Zwischen-Beta, mit QPR-Releases oder anderen parallel geführten Schienen. Kein Wunder, dass der noch einmal sechs Monate zurückliegende Release von Android 17 gefühlt schon eine Ewigkeit her ist – daher richten sich alle Blicke schon jetzt auf den Nachfolger Android 18.

Das Zeitfenster für Android 18 öffnet sich

Noch vor zwei Jahren galt für die Android-Betas, dass uns die Vorabversionen von der ersten bis zur letzten Version ein gutes halbes Jahr begleiten – damit wären wir für einen angenommenen finalen Release von Android 18 im Juni 2027 schon jetzt im Zeitfenster für die erste Beta. Aber das ist natürlich nicht der einzige Hinweis auf einen frühen Start, sondern auch die umgebenden Verschiebungen im Android-Ökosystem lassen einen weiteren Vorzug vermuten.

So hat Google bereits im November die Android 17 QPR2 als stabile Version veröffentlicht – was eigentlich erst für Anfang Dezember auf dem Plan stand. Daher hätte man im Dezember nun einen freien Slot. Dazu kommt, dass man seit langer Zeit stets zwei QPR-Generationen parallel fährt. Weil es keine „Android 17 QPR4“ geben wird, können wir daher sehr bald mit dem Start der Android 18 Beta 1 rechnen, die deren Zeitfenster übernimmt.









Google hat Android 18 bereits angekündigt

Ich hatte hier im Blog schon den Start von Android 18 für Ende Oktober prognostiziert, lag damit aber ganz offensichtlich daneben. Natürlich hatte ich das nicht gewürfelt, sondern bezog mich auf das erstmals seit drei Jahren wieder veranstaltete Android-Event für Entwickler. Das „Android Dev Summit 2026“ war praktisch von der ersten bis zur letzten Session gefüllt mit Themen rund um die Android-Zukunft mit endlosen Erwähnungen von Android 18. Allein in der öffentlichen Ankündigung sprach man 5x von Android 18. Die Vermutung lag nahe, dass man das neue Betriebssystem dann auch für Entwickler liefert.

Das Oktober-Zeitfenster verging, im November gab man richtig Gas und auch im Dezember dürfte man noch einmal Großes liefern wollen. Daher scheint es gut möglich, dass das Jahr 2026 mit einer Android 18 Beta 1 zu Ende gehen wird, die für die Mitte des Monats erwartet werden kann. Ein vorgezogener Zeitplan würde auch besser zur ebenfalls zuletzt immer weiter nach vorn geschobenen Release-Strategie der Pixel-Smartphones passen. Ein Android 18-Start nur einen Monat nach dem Start des Pixel 11a ist nicht optimal. Gleiches gilt für eine QPR1 einen Monat nach dem Pixel 12-Start.

Sollte Google die Android 18 Beta tatsächlich im Dezember veröffentlichen, dürfen sich vor allem Pixel-Besitzer freuen. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, welche Pixel-Smartphones welche Android-Version erhalten werden.

Letzte Aktualisierung am 26.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.