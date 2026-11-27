Es ist Black Friday und auch bei Googles KI-Modell Gemini gab es in der letzten Woche des November einiges zu entdecken – nämlich viele neue Funktionen, KI-Modelle und spannende Infos über euch selbst. Wir zeigen euch das Memory, neue KI-Modelle, berichten über das Mirror Web, über eine Google AI Pro-Aktion und vieles mehr. Das und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Wir starten in das letzte November-Wochenende und blicken daher wieder auf die Gemini-Woche zurück, die uns die letzten sieben Tage beschert hat: Wir berichteten über das Gemini Memory, über die AI Pro-Aktion, zeigen euch die Verwandlung aller Infos in Apps, berichten über wichtige Neuerungen, GIF-Animationen und noch sehr viel mehr. In der folgenden Artikelsammlung findet ihr wie gewohnt unsere schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini verwandelt jetzt alles in Apps

Gemini kann jetzt alles in Apps verwandeln. Von Notizen über Zeichnungen und Listen bis zu Notebooks – alles wird zu einer Android-App oder auch einer Web-App. Wir zeigen euch, wie der aktuelle App-Anlauf von Gemini aussieht.

» Gemini verwandelt jetzt Zeichnungen, Notizen und Listen in Apps

Was Gemini alles über euch weiß

Gemini weiß sehr viel mehr über einige Nutzer, als sie es selbst meinen würden. Wir zeigen euch, wie ihr das herausfinden und Gemini alle bekannten Informationen über euch herauskitzeln könnt.

» Gemini Memory – was die Google-KI so alles über euch weiß









Gemini 4 Hydrogen im Einsatz

Google hat das neue Gemini 4 Hydrogen veröffentlicht, das zwar vermeintlich das schwächste Modell ist, aber tatsächlich sehr viele Stärken hat. Wir zeigen euch, was die KI so alles kann.

» Google zeigt beeindruckende Leistungen von Gemini 4 Hydrogen

Wichtige Gemini-Neuerungen für alle Nutzer

Es gibt wichtige Neuerungen rund um Gemini, über die Google jetzt alle Nutzer informiert. Die wichtigste Änderung betrifft die Dauer der Datenspeicherung sowie die Frage, ob Google die Nutzerdaten zu Trainingszwecken nutzen darf.

» Google bringt wichtige Neuerung für alle Gemini-Nutzer

Gemini erstellt GIF-Animationen

Gemini erstellt jetzt GIF-Animationen, die als Ergänzung zu Bildern und Videos innerhalb des KI-ChatBots erzeugt werden können.

» Gemini kann jetzt auch GIF-Animationen erstellen – so gehts

Starke Aktion bei Google One

Das solltet ihr euch bei Interesse nicht entgehen lassen: Jetzt könnt ihr euch Google AI Pro zum halben Preis sichern – und das gleich für ein ganzes Jahr.

» Google AI Pro jetzt zum halben Preis – starke Aktion startet

Google wird zu Gemini

Die Google-Startseite verwandelt sich immer mehr zu Gemini und jetzt werden auch noch die Konversationen dieser bisher voneinander getrennten Plattformen zusammengeführt.

» Gemini-Konversationen werden jetzt mit dem KI-Modus kombiniert









Großes Update für Gemini for Home

Die Smart Home-KI rund um Gemini for Home bekommt jetzt ein großes Update. Dieses umfasst den Frühzugang zum Sprachassistenten und verbessert die Möglichkeiten, die man für die Sprachsteuerung und das Gesamtverständnis der KI hat.

» Gemini for Home bekommt viele neue Funktionen

Google spiegelt das Web

Ein wahnsinniges Projekt, das in der Form wohl nur Google betreiben kann: Man spiegelt jetzt das gesamte Web und gaukelt den KI-Agenten vor, dass sie sich im echten Internet befinden. Das hat einen ernsten Hintergrund und ist ein riesiges Trainingslager für die Gemini-KI.

» Google erschafft gespiegeltes Mirror Web für KI-Agenten

Letzte Aktualisierung am 26.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.