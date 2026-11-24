Mittlerweile mehr als 200 Millionen Abonnenten haben ein Abo bei Google One, das unter anderem den Speicherplatz erweitert und die Gemini-Funktionalität stark aufwertet. Jetzt gibt es eine starke Aktion zum Black Friday, die ihr bei Bedarf sicherlich nicht verpassen wollt: Das Giga-Abo Google AI Pro gibt es jetzt zum halben Preis für nur noch 109,99 Euro pro Jahr.



Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen erklärt, warum Google One / Google AI das beste Cloud-Abo bietet und wie zum Beweis will man jetzt mit einer starken Black Friday-Aktion neue Nutzer gewinnen. Für nur wenige Tage gibt es jetzt die beiden Pakete Google AI Pro und Google AI Plus im Jahres-Abo zum halben Preis. Zunächst gilt das Angebot nur für Bestandsnutzer.

Ihr bekommt das Abo Google AI Pro im Rahmen der Aktion für nur 109,99 Euro pro Jahr statt 219,99 Euro pro Jahr. Damit liegt das Paket praktisch gleichauf mit dem günstigeren Google AI Plus-Abo für 99,99 Euro pro Jahr, das mit 2 TB Speicherplatz und geringerem Gemini-Umfang deutlich weniger Leistung bietet. Zumindest für das eine Aktionsjahr daher wohl ein Nobrainer, wenn ihr schnell genug seid und innerhalb des Zeitraums bucht.

Aktuell gilt diese Aktion nur für Bestandsnutzer, die bereits ein Abo bei Google One besitzen. Allen anderen sollte es ab Freitag angeboten werden, sicher ist das aber nicht – vielleicht läuft das Kontingent schon vorher aus. Wer bereits Google AI Pro abonniert hat, soll diese Aktion laut Meinung vieler Nutzer (mydealz) ebenfalls nutzen können. Dazu müsst ihr nur euer bestehendes Abo kündigen und auf den günstigen Tarif für 1,99 Euro pro Monat wechseln. Anschließend sofort das Angebot für Google AI Pro annehmen. Das birgt natürlich Stolperstein-Gefahr, Nutzung daher auf eigene Gefahr.

Wer die Aktion ohne Stolpersteine nutzen kann, sollte das meiner Meinung nach tun – sofern Bedarf an Speicherplatz und erweitertem Gemini-Zugang besteht. Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen Google AI Pro als neues Standard-Abo eingestuft und spätestens mit solchen Aktionen ist das auch der Fall.

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