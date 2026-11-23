Google hat sich mit Gemini im medialen Bereich sehr breit aufgestellt, denn die KI kann vom Bild über Audio bis zum Video und virtuellen Welten praktisch alles generieren. Jetzt folgt gewissermaßen die Königsdisziplin, die bisher tatsächlich nicht angeboten wurde: Die Gemini-App kann jetzt GIF-Animationen erstellen, die flexibel beschrieben und auch eingesetzt werden können.



Mit Gemini lassen sich seit langer Zeit Bilder und Videos erstellen, die einfach per Prompt angefordert werden können – das dürfte vielen Nutzern längst bekannt sein. Auch wenn Gemini im Normalfall Kurzvideos erstellt, hat man die Kategorie der GIF-Animationen bisher nicht bedient, aber das ändert sich jetzt mit dem jüngsten Update. Ab sofort kann der KI-ChatBot auch diesen Medientyp erstellen, der oftmals für lustige Effekte zum Einsatz kommt.

Gemini kann sowohl wiederholende GIF-Animationen erstellen, als auch lustige Fotoeffekte oder Memes, die flexibel erstellt und eingesetzt werden können. Dafür kommt nicht der Bildgenerator zum Einsatz, sondern das Videomodell Gemini Omni 1.2 Flash, das wir euch erst vor wenigen Tagen hier im Blog ausführlich vorgestellt haben. Im folgenden Tweet könnt ihr euch eine ganze Reihe von Beispielen für solche GIFs ansehen.

Um ein GIF zu erstellen, müsst ihr einfach nur das GIF-Tool innerhalb von Gemini auswählen oder dem KI-ChatBot einfach im Prompt mitteilen, dass ihr eine GIF-Animation erstellen möchtet. Im obigen Video könnt ihr sehen, wie ein solches animiertes GIF erstellt wird und welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen können. Obwohl es sich um eine vermeintlich simple Funktion handelt, ist es noch nicht für alle Nutzer verfügbar.

Die Erstellung von GIFs startet zunächst nur für Google AI-Abonnenten in den USA, Japan, Korea, Australien, Kanada, Großbritannien, Deutschland und Frankreich.

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