Gute Nachrichten für alle Nutzer der Fitness- und Gesundheitsplattform Google Health, denn das zweite große Update des Monats rollt an und bringt viele Verbesserungen rund um das Tracking und die Ernährung. Die neue Version wird jetzt ausgerollt und hat die neuen Aktivitätsanalysen im Gepäck, endlich einmal Updates für Schwimmer, Schritt-für-Schritt-Workouts, eine verbesserte Lebensmittelsuche sowie erweiterte Einstellungen für die persönlichen Daten.



Es gibt wieder eine neue Version der Android-App Google Health, die diese auf den Stand 5.13 bringt und ab sofort für alle Nutzer ausgerollt wird. Diese hat eine ganze Reihe von Neuerungen im Gepäck, die wichtige Bereiche wie das Fitnesstracking, die Ernährung und auch das persönliche Profil betrifft. Außerdem gibt es Neuerungen für Apple-Nutzer, die eine Synchronisierung mit der Apple Health-Plattform verwenden. Hier die wichtigsten Neuerungen im Detail:

Aktivität und Fitness

Karte für laufende Aktivitätsanalysen („Analyzing your activity“): Wer eine Pixel Watch 3, 4 oder 5 sowie eine Fitbit Air oder Fitbit Edge mit automatischer Trainingserkennung nutzt, sieht künftig auf dem „Heute“-Bildschirm der Smartphone-App eine neue Statuskarte. Sie erscheint, wenn die App während eines laufenden Trainings (nach mindestens 15 Minuten) oder kurz danach geöffnet wird. Echtzeit-Messwerte werden dort zwar nicht angezeigt, aber über die Schaltfläche „Get summary“ (Zusammenfassung abrufen) lässt sich das Training als beendet bestätigen, um die Auswertung sofort anzustoßen. Öffnet man die App nicht, folgt die Zusammenfassung wie gewohnt automatisch per Push-Benachrichtigung oder im „Heute“-Tab.

Wer eine Pixel Watch 3, 4 oder 5 sowie eine Fitbit Air oder Fitbit Edge mit automatischer Trainingserkennung nutzt, sieht künftig auf dem „Heute“-Bildschirm der Smartphone-App eine neue Statuskarte. Sie erscheint, wenn die App während eines laufenden Trainings (nach mindestens 15 Minuten) oder kurz danach geöffnet wird. Echtzeit-Messwerte werden dort zwar nicht angezeigt, aber über die Schaltfläche „Get summary“ (Zusammenfassung abrufen) lässt sich das Training als beendet bestätigen, um die Auswertung sofort anzustoßen. Öffnet man die App nicht, folgt die Zusammenfassung wie gewohnt automatisch per Push-Benachrichtigung oder im „Heute“-Tab. Neue Einstellungen für Schwimmer: Für eine präzisere Distanzmessung lassen sich ab sofort die Standard-Beckenlänge sowie die bevorzugte Maßeinheit (Meter oder Yards) festlegen. Zu finden ist die Option unter: Profil → Google Health-Einstellungen → Aktivitätseinstellungen.

Für eine präzisere Distanzmessung lassen sich ab sofort die Standard-Beckenlänge sowie die bevorzugte Maßeinheit (Meter oder Yards) festlegen. Zu finden ist die Option unter: Profil → Google Health-Einstellungen → Aktivitätseinstellungen. Schritt-für-Schritt-Workouts: Auf der Pixel Watch 3, 4 und 5 gibt es nun während des Trainings eine direkte Live-Anleitung für jede einzelne Übung direkt auf der Uhr.

Ernährung

Verbesserte Lebensmittelsuche: Die Suchfunktion für Lebensmittel wurde überarbeitet, sodass sich gesuchte Produkte und Einträge schneller und einfacher finden lassen.









Erweiterte Einstellungen für persönliche Daten

Inklusivere Geschlechtsauswahl: Beim Onboarding in der Google Health-App stehen nun zusätzlich die Optionen „Keine Angabe“ (Prefer not to say) und „Option nicht aufgeführt“ (An option not listed) zur Verfügung.

Beim Onboarding in der Google Health-App stehen nun zusätzlich die Optionen „Keine Angabe“ (Prefer not to say) und „Option nicht aufgeführt“ (An option not listed) zur Verfügung. Berechnungsgrundlage wählbar: Bei Auswahl einer dieser beiden Optionen fragt die App anschließend, ob die eigenen Gesundheits- und Fitnesswerte auf Basis von Studien zu Cisgender-Männern oder Cisgender-Frauen berechnet werden sollen.

Bei Auswahl einer dieser beiden Optionen fragt die App anschließend, ob die eigenen Gesundheits- und Fitnesswerte auf Basis von Studien zu Cisgender-Männern oder Cisgender-Frauen berechnet werden sollen. Nachträgliche Änderung: Die Einstellung lässt sich jederzeit anpassen über: Tab „Gesundheit“ → zu „Persönliche Informationen“ scrollen → „Profil“ → Geschlechtseinstellungen bearbeiten.

Apple Health-Synchronisierung (iOS)

Fix für Datenlücken nach der Zeitumstellung: Ein Fehler wurde behoben, durch den Google Health nach der Zeitumstellung (Daylight Saving Time) bei einer kleinen Gruppe von Nutzern bestimmte Daten nicht mehr an Apple Health übertragen hat.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Google Health nach der Zeitumstellung (Daylight Saving Time) bei einer kleinen Gruppe von Nutzern bestimmte Daten nicht mehr an Apple Health übertragen hat. Fehlende Daten nachsynchronisieren: Nach dem Update läuft die Synchronisierung automatisch wieder an. Sollten dennoch Lücken in Apple Health bestehen bleiben, empfiehlt Google, sich einmal aus der Google Health-App ab- und wieder anzumelden, um die fehlenden Daten nachträglich zu senden.

» Google Health: Großes Update bringt jetzt umfangreiche Neuerungen zu Vitaltracking, Medizindaten und mehr

[Google Health Support]

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