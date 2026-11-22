Nutzer einer Smartwatch mit dem Betriebssystem Wear OS haben umfangreiche Möglichkeiten, um das Design der Startseite bzw. die Darstellung der Uhrzeit zu beeinflussen. Das reicht von Feinheiten bis zum völligen Austausch des Watch Faces. Heute stellen wir euch ein Ziffernblatt vor, das sicherlich in den Bereich Special interest gehört, aber dennoch sehr interessant ist: Dieses zeigt die Uhrzeit ausschließlich im schick dargestellten Binärformat.



Der Google Play Store hält eine große Vielfalt an Ziffernblättern bereit, die praktisch alle Wünsche abdecken und den Nutzern umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten. In unserer immer mal wieder lose gestarteten Serie der Hingucker am Handgelenk stellen wir euch Watch Faces vor, die sich von der Masse abheben und durch besondere Funktionen oder Design zu einem solchen Hingucker werden. Heute sind wir in einer Kategorie von Ziffernblättern unterwegs, die viele Nutzer auf Anhieb vermutlich gar nicht lesen können. Aber gerade das macht den Reiz und vielleicht auch den Spaß aus.

Es gibt eigentlich nur zwei Formen von Uhren: Analog mit Zeiger oder Digital mit der bekannten Zahlendarstellungen – und dazwischen natürlich noch den einen oder anderen Mix. Mit dem Ziffernblatt Binary Watch Fae kommt eine dritte Variante dazu, die stattdessen auf eine Binärdarstellung setzt. Das könnte man eher im Bereich des digitalen einordnen, ist aber natürlich völlig anders. Die Uhrzeit wird in Stunden, Minuten und Sekunden dargestellt – in stark angepasster Form. Man setzt dabei auf drei Gruppen von jeweils sechs bis sieben Punkten, die entweder beleuchtet oder eben nicht beleuchtet werden. Diese Punkte stellen das Binärsystem dar und ermöglichen eine 24-Stunden-Darstellung.

Die jeweils beleuchteten Punkte werden deutlich hervorgehoben und haben damit entweder den Status AN oder AUS. Die Punkte basieren auf einem Hintergrund kaum sichtbaren Farbverlauf, der für die Darstellung aber nicht wesentlich ist. Wer an obiger Darstellung (dem Uhrzeit-Rätsel) verzweifelt oder nicht dahintersteigt, wie sich das ablesen lässt, kann einfach mal auf dieser Wikipedia-Seite vorbeischauen. Spoiler: Obiges Watch Face zeigt die Uhrzeit 09:22:59.









Natürlich ist das Ziffernblatt nichts für den schnellen Blick, zumindest nicht am Anfang. Denn gerade bei den ersten Versuchen muss man wohl ordentlich rechnen, hat den Dreh aber dennoch irgendwann heraus. Schon nach einigen Tagen könnt ihr das recht gut erkennen und auch in einem akzeptablen Tempo ablesen – ich habe es vor einiger Zeit selbst ausprobiert. Dennoch ein echter Hingucker, der gerade bei anderen Personen erstaunte Blicke hervorbringen dürfte, denen man die Uhrzeit zeigt. Aber das ist noch nicht alles, denn die Darstellung lässt sich über die Einstellungen weiter anpassen.

Zusätzlich zur Uhrzeit können Informationen wie der Akkustand, das Datum, das Wetter und einige weitere Komplikationen angezeigt werden – das allerdings in klassischer Form und ohne Rätselei. Auch Verknüpfungen zu Google Pay oder Medienplayern sind bei Bedarf vorhanden. Nutzt ihr es in der Ambient Mode-Variante für das Always-on-Display, entfällt die Sekunden-Anzeige. Das Ziffernblatt kostet im Google Play Store 99 Cent, wird aber auch immer wieder für einige Tage kostenlos angeboten. Behaltet dafür einfach unsere beliebte Auflistung der Gratis-Apps im Auge.

Letzte Aktualisierung am 25.10.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.