Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende des Jahres, wobei wir gerade in das letzte Drittel des Novembers starten – oftmals die Phase, in der die Jahresrückblicke aus dem Boden schießen – auch bei Google. Wie gewohnt, hat man in dieser Woche wieder die Google Play Best of Apps 2026 veröffentlicht – eine Auszeichnung für die besten Android-Apps des Jahres, zumindest aus Sicht der Redeaktion des Google Play Stoore. Wir zeigen euch die besten Apps, unter denen sich einige Bekannte befinden.



Schon seit vielen Jahren vergibt der Google Play Store die virtuelle Auszeichnung „Google Play Best of“, wobei man in einzelnen Kategorien die besten Apps als auch die besten Spiele auszeichnet, die sich im ablaufenden Jahr besonders hervorgetan haben oder vielleicht auch erfolgreich neu gestartet wurden. Es ist die jährliche Auszeichnung, die vom Redaktionsteam des Google Play Store vergeben wird, wobei man auch diesmal von den „herausragendsten Neuheiten und den Must-Haves des Jahres 2026“ spricht.

Die Auswahl der Titel bezieht sich auf die Apps, die in Deutschland sehr gut angekommen sind und daher in die Auswahl kamen. Es gibt auch internationale Listen und globale Listen, doch diese sind oftmals nicht ganz so relevant. Auch in diesem Jahr gibt es keine echte Wertung für die Apps, keine Rangliste und somit auch keinen echten Gewinner. Man hat einfach nur (lieblos) eine lose Liste von Apps veröffentlicht, die man sich vielleicht ansehen könnte.

Jedes Jahr verbringen wir unzählige Stunden mit Testen, Spielen und Lesen, um die Apps und Games zu finden, die uns wirklich begeistern. Die Highlights findest du in der Google Play-Sammlung „Das Beste aus 2026“. Entdecke darin, was Android so einzigartig macht.

In der Auflistung finden sich sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Apps. Wer die Liste durchgesehen hat bzw. eher im Spiele-Bereich zu Hause ist, kann auch bei den Google Play Best of Games 2026 vorbeischauen.









Die besten Google Play-Apps 2026

» Hier geht es zu den Google Play Best of Games 2026

Letzte Aktualisierung am 21.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.