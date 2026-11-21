Viele Pixel-Fans warten seit Jahren auf ein echtes Google Pixel Tablet, das als Ergänzung zu den Pixel-Smartphones und den weiteren Geräten des Ökosystems genutzt werden kann. Doch aus kaum nachvollziehbaren Gründen liefert Google das gewünschte Gerät nicht, sondern verzettelt sich in anderen ambitionierten Projekten. Warum bringt man nicht einfach ein neues Pixel Tablet 2 GoogleWatchBlog als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen GoogleWatchBlog bei Google News abonnieren



Google hat das eigene Hardware-Portfolio im Laufe der Jahre immer weiter anwachsen lassen und ist in vielen Bereichen aktiv, von denen man sich Erfolge verspricht bzw. einen Nutzerbedarf sieht. Die Flaggschiffe sind ohne Frage die Pixel-Smartphones, ergänzt werden sie durch die Pixel Watch und die Pixel Buds, in Kürze dürfte das Ökosystem auf die Googlebooks ausgeweitet werden und auch im Wearable-Bereich stellt man sich aktuell neu auf.

Der große Bereich der Tablets bildet eine große Lücke im Google-Portfolio und es ist kaum nachvollziehbar, warum das so ist. Ich hatte hier im Blog gestern bereits darüber spekuliert, dass Google den Tablet-Markt unbedingt neu erfinden will und dürfte damit wohl gar nicht so falsch liegen. Denn tatsächlich ist das Unternehmen schon 3x offiziell aus diesem Markt ausgestiegen und hatte beim letzten Ausstieg (vor dem Pixel Tablet aus 2023) gar behauptet, dass Tablets eine unnötige Geräteklasse sind. Durch das zwei Jahre später veröffentlichte Hybrid aus Tablet und Smart Display hat man das vielleicht sogar untermauert.

Im nächsten Jahr dürfte der nächste Anlauf vor der Tür stehen, denn noch in diesem Jahr sollte es die ersten Googlebook Tablets geben und recht wahrscheinlich wird auch Google eine Art Pixel Tablet 2 als Googlebook auf den Markt bringen. Doch auch hier handelt es sich erneut nicht um ein normales Tablet, sondern viel mehr um ein Gerät, mit dem man den Tablet-Markt in einem Aufwasch einfach mitnehmen will.









Warum gibt es kein normales Pixel Tablet?

Wenn wir uns die sieben Google-Tablets seit 2012 anschauen, wird schnell deutlich, dass das Unternehmen überhaupt keinen Versuch unternommen hat, ein echtes Android-Tablet auf den Markt zu bringen. Zwar hat man Android über Jahre erneut auf diese Produktkategorie eingeschworen, dann aber nicht geliefert. Das erste Pixel Tablet war viel mehr ein Smart Display mit Tablet-Funktion, das Pixel Slate setzte auf ChromeOS statt Android und das letzte echte Android-Tablet war das Pixel C aus dem Jahr 2015 (!). Seit dem Start der Pixel-Smartphones im Jahr 2016 gab es kein einziges echtes „Pixel Tablet“ (auch wenn der letzte Anlauf diesen Namen trug).

Es ist mir wirklich ein Rätsel, warum Google kein vernünftiges Tablet auf den Markt bringen kann – das Know-How ist vorhanden, das Ökosystem mit Android und den Pixel-Smartphones in den eigenen Händen und dennoch will man sich einfach nicht dazu durchringen. Sollte meine These mit dem Apple-Pendant korrekt sein, ist es nicht nachvollziehbar, warum Google sich nicht an einer iPad-Konkurrenz versucht. Für viele andere erfolgreiche Apple-Produkte hat man Pendants im Portfolio.

Stattdessen gibt es „Spielereien“ wie das Pixel Fold, das eigentlich kaum jemand braucht (Achtung, persönliche Meinung). Wenn es schon ein großes Display sein soll, dann bitte ein Tablet. Ohne Faltung, ohne Smart Home-Ständer und ohne komplizierten mechanischen Aufbau. Einfach ein Pixel 11 / Pixel 12 aufblasen und Tablet dranschreiben. Das wäre immer noch besser als das, was man die letzten eineinhalb Jahrzehnte gebracht hat…

» Android: Google will die Tablets wohl ganz neu erfinden – Innovationsdruck mit vielen Anläufen (Kommentar)