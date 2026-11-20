Wir stehen am Ende der dritten Gemini-Woche im November und können erneut auf viele Ankündigungen zurückblicken – vor allem rund um die Verfügbarkeit der KI-Modelle. Google wirft regelrecht mit Modellen um sich, die Nutzer sind verwirrt und wir zeigen euch deren Leistungen. Außerdem berichten wir über Wallet, Notebook und vieles mehr. Das und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Der November hat uns zum Zenit eine wirklich starke Gemini-Woche gebracht, die eine ganze Reihe von neuen KI-Modellen mit beeindruckenden Leistungen im Gepäck hatte. Wir zeigen euch die medialen Möglichkeiten, berichten über die neuen Gemini-Regeln, die neue Google-Startseite im Gemini-Design und natürlich auch über Notebook, Wallet und mehr. In der folgenden Artikelsammlung findet ihr wie gewohnt unsere schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das ist Gemini 4 Carbon

Wir zeigen euch das neue KI-Modell Gemini 4 Carbon, das laut Googles Ankündigung große Stärken in vielen Bereichen mitbringt. Vor allem die medialen Möglichkeiten bringen hochkomplexe Berechnungen, schaut euch die Videos im folgenden verlinkten Artikel einmal an.

» Google zeigt beeindruckende Beispiele für Gemini 4 Carbon

Gemini Omni Flash Videogenerator

Der neue KI-Videogenerator Gemini Omni 1.2 Flash ist da und bringt überraschende Verbesserungen für diesen Zwischenrelease. Jetzt lassen sich noch längere Videos generieren, diese sind konsistenter und sollen auch eine höhere Qualität haben. Wir zeigen euch viele Beispiele.

» Das kann Googles neuer KI-Videogenerator Gemini Omni Flash









Gemini 4 Hydrogen in der Websuche

Das neue KI-Modell Gemini 4 Hydrogen ist jetzt da und bringt viele Neuerungen, die auch in der Google-Suche sowie im KI-Modus und in den wichtigen Google-Apps zum Einsatz kommen. Es ist das neue Standardmodell.

» Google bringt Gemini 4 Hydrogen in die Websuche

Google Wallet & Gemini

Gemini kann jetzt bei US-Nutzern auf Google Wallet zugreifen. Damit können sich Nutzer ihre Finanzen umfangreich auswerten lassen und eine ganze Reihe von Einblicken erhalten, die ohne Gemini vielleicht nicht möglich wären.

» Gemini kann jetzt auf Google Wallet zugreifen

Neue Gemini-Einstellungen rund um den Datenschutz

In den Gemini-Einstellungen können Nutzer jetzt sehr genau festlegen, wie lange Konversationen gespeichert werden sollen und ob diese zum internen Training der KI-Modelle zum Einsatz kommen dürfen. Bisher waren diese zwei Dinge mit einem gemeinsamen Schalter unter einem Dach zu finden.

» Neue Einstellungen für den Datenspeicher rund um Gemini

Kostenloser KI-Agent für alle Nutzer

Google startet einen kostenlosen KI-Agenten für viele Nutzer, der Aufgaben selbstständig erledigen kann. Was dazu notwendig ist, zeigen wir euch im folgenden verlinkten Artikel.

» Google startet jetzt einen kostenlosen KI-Agenten für alle Nutzer









Gemini Notebook verwandelt Notizen in Webseiten

Das Gemini Notebook kann jetzt eure Notizbücher in Webseiten verwandeln. Diese sind interaktiv und sorgen somit dafür, dass die notwendigen Verknüpfungen vorhanden sind, um in viele wichtige Themen tiefer einsteigen zu können.

» Gemini Notebook verwandelt Notizen jetzt in Webseiten

Neues KI-Modell Gemini 4 Neon

Das neue KI-Modell Gemini 4 Neon ist gestartet und wird jetzt zum neuen Standardmodell für alle Nutzer, die ein Abo besitzen und etwas stärkere Rechenpower benötigen. Neon hat viele Stärken und ersetzt das gerade einmal vier Wochen alte Argon.

» Google startet neues KI-Modell Gemini 4 Neon

Neuer KI-Weltgenerator Gemini 4 Genie

Der neue KI-Weltgenerator Gemini 4 Genie ist gestartet. Dieser tritt die Nachfolge der dritten Generation an und gibt den Nutzern deutlich mehr Freiheiten, um sich in der virtuell kreierten Welt zu bewegen. Schaut euch einmal die beeindruckenden Beispiele und Welten an, die damit generiert werden können.

» Google startet neuen KI-Weltgenerator Gemini 4 Genie

Google wird zu Gemini ?!

Die Google-Startseite erhält eine Seitenleiste für den schnellen Zugriff auf die letzten Gemini-Konversationen und auch viele weitere Verknüpfungen in die KI hinein. Damit sind die Unterschiede zwischen Google und Gemini nur noch marginal – das hatten wir bereits erwartet.

» Google-Startseite erhält neue Seitenleiste und sieht aus wie Gemini









Google verwirrt Nutzer mit Gemini-Modellen

Ihr seht es allein in obiger Auflistung der letzten sieben Tage: Google startet immer mehr KI-Modelle und verwirrt die Nutzer zunehmend damit, die kaum noch Zeit haben, sich eingehend mit eines der Modelle zu beschäftigen oder überhaupt daran zu gewöhnen. Wir bringen etwas Licht ins Dunkel und hinterfragen die Strategie.

» Immer mehr Gemini-Modelle sind für Nutzer verwirrend

Letzte Aktualisierung am 19.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.