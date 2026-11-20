Die dritte Pixel-Woche im November stand noch ganz im Zeichen des letzten Feature Drops und den größeren Updates. Wir zeigen euch alle Infos, berichten über eure Pixel-Zielversion und das Upgrade-Modell, berichten über die lange Verzögerung des Pixel Tag und natürlich auch über die Black Friday Pixel Deals im Google Store. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Wir sind schon am Ende der dritten Pixel-Woche im November angekommen, die sowohl Positives als auch Negatives im Gepäck hatte. Begonnen hat es mit dem Pixel Feature Drop, wir zeigen euch die wichtigsten Pixel-Updates, berichten über die Verzögerung des Pixel Tag Tracker und sehr viel mehr. Verpasst auch nicht die Black Friday Deals! Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Die großen Pixel Updates starten

Google hat ein großes Pixel Feature Drop veröffentlicht und bringt noch einige weitere größere Update-Runden und Neuerungen auf die Pixel-Smartphones sowie die Pixel Watch. Wir zeigen euch alle wichtigen Neuerungen im Überblick, die unter anderem auch Android 17 QPR2 mit im Gepäck haben.

» Google veröffentlicht überraschendes Pixel Feature Drop und mehr

Alle Infos zu eurem Pixel-Update

Wir zeigen euch die Update-Situation eures Pixel-Smartphones. Dazu gehört die Android-Zielversion, die finale Dauer bis zu euren Updates und natürlich auch das Upgrade-Modell nach dem Auslaufen der Garantie. Schaut mal herein, sollte man wissen.

» PIxel-Smartphones – das ist euer Upgrade-Modell, Android-Zielversion und mehr









Warum kommt kein simples Pixel Tablet 2?

Warum bringt Google nicht einfach ein Pixel Tablet 2 auf den Markt, so wie es sich die Nutzer seit langer Zeit wünschen? Stattdessen gibt es seit weit über zehn Jahren Experimente in allen Richtungen, aber ein ganz simples Modell war seit 2014 nicht mehr dabei. Wir spekulieren (und erklären), warum Google so etwas gar nicht in Erwägung zieht und wie man sich vom Markt abheben will oder gar muss.

» Warum bringt Google nicht einfach ein Pixel Tablet 2?

Google Pixel-Tracker im Vergleich

Google hat in diesem Jahr gleich drei populäre Geräte im Bereich der Fitnesstracker auf den Markt gebracht. Dazu gehört neben der Pixel Watch 5 auch das Portfolio von Fitbit mit dem Fitbit Edge sowie dem Fitbit Air. Wir zeigen euch, wie sich diese drei Geräte unterscheiden und welches dieser drei Tracker für euch der jeweils beste sein könnte.

» Pixel Watch 5 vs. Fitbit Edge vs. Fitbit Air – was passt zu euch?

Pixel Tag kommt vorerst nicht nach Deutschland

Der Pixel Tag Bluetooth-Tracker wird seit Jahren erwartet, wurde schon vor über drei Monaten angekündigt, und ist noch immer nicht in Deutschland erhältlich. Aktuell scheint es so, als wenn das Gerät gar nicht in Europa starten wird. Das ist zwar nicht der Fall, aber dennoch wieder mal eine unglückliche Situation zum Start des Produkts.

» Googles neuer Bluetooth-Tracker Pixel Tag lässt auf sich warten









Starke Pixel-Aktionen im Google Store

Der Black Friday ist zwar noch eine Woche entfernt, aber das interessiert die Onlinehändler bekanntlich nicht. Überall gibt es derzeit Black Friday-Deals – das gilt auch im Google Store bei Amazon, der sehr hohe Rabatte auf das gesamte Pixel-Portfolio bringt. Jetzt könnt ihr euch bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 11-Smartphones sichern hohe Einsparungen auf das Pixel 10a, außerdem sehr hohe Rabatte auf die Pixel Watch 5 sowie die smarten Kopfhörer Pixel Buds. Schaut bei den Aktionen einmal vorbei oder klickt euch durch die folgende Auflistung der Aktionen.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Infos zu den Black Friday Deals im Google Store

Letzte Aktualisierung am 19.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.