In dieser Woche gab es ein großes Update für die Kartenplattform Google Maps, das die bisher in nur wenigen Ländern verfügbare KI-Suchfunktion auch nach Deutschland und viele weitere Regionen bringt. Mit dem neuen Layer Ask Google Maps lassen sich die in der Plattform verfügbaren Informationen deutlich besser und kombiniert durchsuchen. Wir zeigen euch, was dieses Feature alles kann.



Kartenplattformen wie Google Maps sitzen auf einer unglaublich großen Datenmenge, die meist nur zu einem Bruchteil überhaupt verwendet wird. Das geht weit über die Funktion als digitales Branchenbuch hinaus, denn mit Nutzerinformationen, Bewertungen, Rezensionen, Bildern, Straßenaufnahmen, Mitteilungen von Unternehmen oder auch in Kombination mit Informationen aus dem Web lässt sich sehr viel mehr herausholen. Google hat dafür den Layer Ask Google Maps geschaffen, der jetzt auch in Deutschland verfügbar ist.

Während das klassische Google Maps wie ein digitales Branchenbuch mit Navigation funktioniert, verwandelt Ask Maps die App in einen dialogorientierten Berater – natürlich auf Basis der Gemini-KI. Statt einzelner Stichwörter lassen sich konkrete, mehrteilige Fragen in ganzen Sätzen stellen – etwa „Wo gibt es einen öffentlichen Tennisplatz mit Flutlicht, auf dem ich heute Abend spontan spielen kann?“ oder „Wo kann ich sofort mein Handy laden?“. Die KI greift dafür auf über 300 Millionen Orte, mehr als 500 Millionen Nutzerbewertungen sowie Echtzeitdaten zu Wetter und Verkehr zu.

Ask Maps verwandelt die Suche in einen Prompt und gibt sowohl den Nutzern als auch der Kartenplattform selbst die Möglichkeit, noch mehr Informationen mitzuteilen, als das bisher überhaupt möglich gewesen ist. Um euch das Ganze ein wenig näherzubringen, denn die bisherigen Informationen waren aufgrund der US-Exklusivität vermutlich für viele Leser nicht relevant, fassen wir noch einmal die wichtigsten Funktionen zusammen, die Ask Google Maps bietet.









Komplexe Alltagsfragen

Der Kern des ganzen Produkts ist es, dass die Nutzer detaillierte Fragen stellen können, statt nur nach Stichworten zu suchen. Dazu können dann auch Fragen wie „Mein Akku ist fast leer – wo kann ich es aufladen, ohne lange in einer Schlange für Kaffee warten zu müssen?“ dazugehören. Auch spontane sportliche Aktivitäten soll die Ask-Funktion in Google Maps ermöglichen, fragt dafür einfach nur „Gibt es einen öffentlichen Tennisplatz mit Flutlicht für heute Abend?“

Personalisierte Ergebnisse

Die von Ask Maps ausgespuckten Ergebnisse basieren zwar auf den öffentlich zugänglichen Daten, sind aber dennoch personalisiert. Die Antworten berücksichtigen persönliche Vorlieben des Nutzers, beachten die gespeicherten Orte oder frühere Suchanfragen, um passende Orte zu finden. Sucht man beispielsweise nach einem Treffpunkt mit Freunden, schlägt Ask Maps Orte vor, die den eigenen Vorliebn entsprechen.

Interaktion mit den Ergebnissen

Mit dem gelieferten Ergebnis ist es nicht vorbei, denn Ask Maps ist keine Einbahnstraße. Stattdessen ist es eine Konversation und ermöglicht es daher, die Antwort zu verfeinern, verwandte Anfragen zu stellen oder sich einige Dinge genauer erklären zu lassen. Außerdem könnt ihr die Ergebnislisten direkt aus dem Chat heraus als Google Maps-Liste speichern und bei Bedarf mit Freunden teilen. Selbst eine Bulk-Reservierung von mehreren Orten soll möglich sein. Obige Animation zeigt, wie solch ein Ergebnis aussehen kann.

Reisepläne erstellen und unterwegs anpassen

Ask Maps erstellt komplette Routen mit mehreren Zwischenstopps – bei Bedarf auch für mehrtägige Ausflüge – und liefert dazu Tipps unter „Wissenswertes vor der Reise“ sowie Infos zu Wetter und Parkmöglichkeiten an jedem Halt. Die App erstellt einen Tagesplan mit Tipps und nummerierten Markierungen auf der Karte, der geteilt oder am Desktop nach Google Docs exportiert werden kann.

Ist man bereits unterwegs, kann dieser Plan auch Echtzeitinfos zu Verkehr, Öffnungszeiten und der aktuellen Stimmung vor Ort enthalten. Zusätzliche Stopps – etwa für ein Mittagessen oder einen Aussichtspunkt – lassen sich spontan per Nachfrage an den KI-ChatBot einfügen.









„Know before you go“-Routentipps

Beim Aufrufen einer Wegbeschreibung zeigt die Ask Maps-Funktion jetzt vorab praktische Hinweise zur Strecke an, darunter Park- und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge sowie aktuelle Informationen zum Wetter, möglichen Verzögerungen und Mautgebühren. Obwohl alle Informationen zumindest in der Theorie auch hierzulande zur Verfügung stehen, startet diese Funktion zunächst nur in den USA.

Terminsuche per KI-Agent

Über die neuen Agent-Funktionen sucht Ask Maps im gesamten Web nach freien Terminen in Bereichen wie Beauty, Tierpflege, Auto- oder Hausreparaturen und kann dafür auch selbstständig bei lokalen Anbietern anrufen. Sind die Angaben bestätigt, zeigt der KI-Agent offene Zeitfenster in der Nähe zur Auswahl in der Auflistung.

Gespeicherte Listen durchsuchen

Ask Maps kann die vom Nutzer gespeicherten Ortslisten durchsuchen und live die Verfügbarkeit prüfen. Damit lässt sich etwa schnell herausfinden, welches gespeicherte Restaurant in den nächsten 30 Minuten Platz für fünf Personen hat.

Letzte Aktualisierung am 6.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.