Die Infotainment-Plattform Android Auto ist in den letzten Wochen zunehmend in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerutscht, denn Google hat viele Neuerungen ausgerollt, angekündigt oder in die Testphase geschickt. Nachdem es große Updates für die wichtigen Apps gegeben hat, stehen jetzt große Brocken an der Oberfläche vor der Tür. Wir fassen in diesem Artikel zusammen, was schon bald kommt.



Wir haben euch hier im Blog in den letzten Wochen ausführlich über die großen Neuerungen in Android Auto informiert, die unter anderem die Bereiche Kommunikation, Navigation, Entertainment und auch KI ganz neu aufstellen. Damit ist die aktuelle Welle aber noch nicht vorüber, denn es stehen noch Updates an der Oberfläche an, die der Infotainment-Plattform ein neues Gesicht verpassen könnten. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung über das, was noch kommt.

Ein neuer Launcher

Der größte Brocken dürfte ein neuer Launcher sein, der sich schon seit längerer Zeit in Entwicklung befindet und so langsam auf die Zielgerade zum Rollout einbiegt. Dieser trägt die Bezeichnung „Cielo“ (Himmel) und könnte damit schon verraten, wo der Schwerpunkt liegt. Ein wichtiger Bestandteil werden schwebende Elemente sein, die vermutlich vor einer jeweils aktiven vollflächigen App zum Einsatz kommen – ähnlich wie man das von Google Maps kennt. Googles selbst hat als Ziel ausgegeben, viele verschiedene Displaygrößen und -Formen unterstützen zu wollen.

Schwebend bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich Apps nicht unbedingt an starre Grenzen halten müssen, sondern in flexibler Größe an flexiblen Stellen zum Einsatz kommen könnten. Eventuell auch mit der Möglichkeit, diese durch den Nutzer anpassen zu lassen. Ein wichtiger Bestandteil dieser schwebenden Elemente dürften Widgets sein, siehe dazu den folgenden Punkt in dieser Auflistung.

» Das ist der neue Android Auto Launcher









Widgets

Die Widgets sind bei Android Auto schon seit langer Zeit ein ganz großes Thema, doch bisher sind diese nicht in der mehrfach geleakten Form veröffentlicht worden. Bei den Widgets handelt es sich um Mini-Darstellungen der wichtigsten Apps vom Medienplayer über den Kalender bis zu Gemini oder der Telefon-App. Einiges ist schon heute mit einer kleinen Ansicht im Raster vorhanden, doch für die schwebende Oberfläche ohne festes Raster werden natürlich auch schwebende Elemente benötigt.

Wir haben euch die Widgets hier im Blog schon ausführlich vorgestellt und in einer langen Galerie alle bisher bekannten Umsetzungen gezeigt. Die Bilder liegen mittlerweile lang zurück, dennoch dürfte sich bis zum finalen Rollout vermutlich nicht mehr viel getan haben bzw. in den nächsten Wochen oder Monaten noch viel tun. Trotz aller Flexibilität sind den Apps und Oberflächen unter Android Auto enge Grenzen gesetzt, die auch die Designer nicht aushebeln können.

» Das sind die neuen Android Auto Widgets

Light Mode

Das dritte große Themen neben dem Launcher und den Widgets ist die Farbgebung der gesamten Oberfläche. Diese soll nach Jahren der Dunkelheit endlich flexibel werden. Statt auf ein dunkles Grau, soll Android Auto zukünftig optional eine helle Oberfläche anbieten. Dunkelgrau wird zu einem sehr hellen Grau – fast schon Weiß – und die bisher nahezu weiße Schrift wird stattdessen in einer dunkelgrauen Farbgebung gezeigt. Es ist die Umkehr des klassischen Dark Mode, denn als eine der wenigen Google-Apps gehört Android Auto zu denen, die den umgekehrten Weg gehen müssen.

Schon seit langer Zeit gibt es viele Screenshots von der hellen Oberfläche, die wir euch hier im Blog in voller Pracht und aus mehreren Quellen gezeigt haben, schaut doch mal herein.

» Das ist Android Auto im Light Mode









Schnelleinstellungen

Offenbar wird die Android Auto-Oberfläche nach den großen Updates so flexibel sein, dass sie gar noch mehr Platz für weitere Elemente bietet. Darauf lassen zumindest aktuelle Teardowns und umgelegte interne Schalter schließen, mit denen sich Schnelleinstellungen freischalten lassen. In diesen sollen sich Umschalter finden, mit denen die Android Auto-Nutzer häufig verwendete Dinge in den jeweils anderen Status bringen können.

Auf Android-Smartphones gehören die Schnelleinstellungen seit jeher zum absoluten Standard, um wichtige Funktionen umzuschalten. Das reicht von den aktiven Verbindungen (Mobilfunk, WLAN, Flugzeugmodus) über den Sound (Ton, Vibration, Bitte nicht stören) bis hin zu Verbindungen wie NFC, Wallet und mehr. Auch bei Android Auto soll so etwas einziehen, wobei die meisten Optionen im Auto keinen Sinn ergeben bzw. einfach nicht notwendig sind. Im ersten Testlauf zeigt sich daher nur der Schalter für Bitte-nicht-stören.

» Alle Infos zu den Schnelleinstellungen in Android Auto

Letzte Aktualisierung am 19.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.