Man kann es kaum glauben, aber wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende des Jahres und damit beginnt die gewohnte Zeit der Jahresrückblicke. Auch in diesem Jahr gehört das Android-Team zu den ersten Rückblickern und so hat man vor wenigen Stunden die Google Play Best of Games 2026 veröffentlicht – die Auflistung der besten Android-Spiele des Jahres. Auch in diesem Jahr gibt es eine Reihe von bekannten Preisträgern in vielen Kategorien.



Das Team des Google Play Store vergibt schon seit Jahren die Auszeichnung für die besten Spiele des Jahres und hat das natürlich auch in diesem Jahr wieder getan. In dieser Woche wurde die jährliche Auszeichnung für den Spielbereich vergeben, der oftmals großes Interesse hervorruft. Man spricht im Google Play Best of Games von den Must-haves des Jahres aus dem Spielebereich für Android-Smartphones und Tablets und auch PCs.

Die Auswahl der Titel bezieht sich natürlich auf Deutschland, denn international sowie in einigen weiteren Ländern gibt es ganz eigene Toplisten, die ihr euch direkt im Google-Blog ansehen könnt. Laut Google werden die Toptitel von einem Redaktionsteam ausgewählt und müssen nicht unbedingt etwas mit dem Erfolg der Spiele selbst zu tun haben. Die Vergabe der einzelnen Trophäen erfolgt in Kategorien, wobei es für jede Kategorie nur einen Gewinner gibt und die weiteren Nominierten nicht genannt werden.

Ob schnelle, fesselnde Herausforderungen oder weitläufige Fantasy-Welten – 2026 hat uns viele fantastische Erlebnisse beschert. Wir haben gespielt, diskutiert und schließlich diese Gewinner ausgewählt, weil sie durch ihr außergewöhnliches Handwerk, ihr fesselndes Storytelling und ihr Gespür für Fantasie überzeugen. Wir hoffen, dass dir diese Spiele genauso viel Spaß machen wie uns – hier sind die besten Spiele bei Google Play 2026.

Wer lieber produktiv arbeitet oder alle Spiele bereits unter die Lupe genommen hat, kann auch bei den Google Play Best of Apps 2026 vorbeischauen.









Das beste Spiel

Bestes Spiel für mehrere Geräte

Das beste Multiplayer-Spiel

Spannung, kooperative Action und Wettkämpfe in einer lebendigen Community

Das beste Casual Game

Einfache Steuerung und sofortiger Spielspaß – perfekt für eine schnelle Runde zwischendurch

Das beste Indie-Spiel

Innovative und kreative Games von unabhängigen Studios

Die beste Story

Entführt dich in eine fesselnde Welt und stellt die Erzählung in den Mittelpunkt der Reise

Bestes fortlaufendes Spiel

Dynamische Updates und eine sich ständig wandelnde Welt sorgen für lang anhaltenden Spielspaß

» Hier geht es zu den Google Play Best of Apps 2026

Letzte Aktualisierung am 21.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.