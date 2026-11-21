Viele Nutzer verwenden den KI-ChatBot Gemini nicht wie eine Suchmaschine, sondern führen längere Konversationen, stellen detaillierte Fragen und teilen mutmaßlich häufiger persönliche Dinge mit, als man denken würde. Diese können im persönlichen Kontext bzw. im Gemini Memory gespeichert und immer wieder verwendet werden. Wir zeigen euch, wie ihr diese Daten sehr einfach abrufen könnt.



Die Grundlage jeder KI sind Daten, Daten, Daten – aus möglichst vielen Quellen. Google zapft schon seit langer Zeit nicht mehr nur öffentlich zugängliche Daten aus dem Internet sowie eingekaufte Datenberge an, sondern im Rahmen der „Personal Intelligence“ oder hierzulande des persönlichen Kontext auch die Daten über den Nutzer. Gemini lernt den Nutzer mit jeder Anfrage ein bisschen besser kennen, auch wenn einem das oft gar nicht bewusst ist.

Häufig werden persönliche Daten ganz unbewusst mitgeteilt, wie etwa das Lieblingsessen, Reiseziele, persönliche Interessen, vorhandene Gegenstände, Beziehungen zu anderen Personen und sehr viel mehr. Und selbst wenn alle Anfragen so neutral wie möglich formuliert werden, teilt man dennoch in vielen Fällen seine eigenen Interessen mit. Denn wer an der Antwort nicht interessiert ist, hätte Gemini gar nicht erst bemühen müssen.

Diese persönlichen Informationen werden im Bereich Gemini: Persönlicher Kontext gesammelt, lassen sich dort allerdings nicht detailliert abrufen. Ihr könnt die per Einstellungen oder direkter Ansprache mitgeteilten Informationen (Google nennt es „Anweisungen“) abrufen, die Einträge aus dem Gedächtnis (Memory) allerdings nicht. Dort heißt es nur „Gemini lernt aus deinen früheren Chats, um mehr über dich zu erfahren.“ und es wird die Möglichkeit geboten, den Chatverlauf zu löschen. Das war alles.









So könnt ihr Gemini eure persönlichen Informationen entlocken

Die Lösung ist naheliegend und dennoch kommt man wohl nicht sofort drauf: Wir fragen einfach Gemini. Um die wichtigsten persönlichen Informationen abzurufen, die der KI-ChatBot im Laufe der Zeit über euch gesammelt hat, müsst ihr einfach nur die folgende Anfragen stellen: „Bitte fasse alle Informationen zusammen, die du über mich gesammelt hast.“ Nach nur wenigen Sekunden bekommt ihr von Gemini eine lange Liste an persönlichen Informationen ausgespuckt – mal in Form einer Liste, mal in Textform. Der Umfang ist natürlich abhängig von der Datenlage.

Ich habe diese Anfrage schon häufiger gestellt und war schon einige Mal erstaunt (manchmal sogar erschrocken), was Gemini alles über mich weiß. In einigen Fällen liegen Informationen vor, bei denen ich mich nicht mehr erinnern kann, diese mitgeteilt zu haben. Geht es euch ähnlich, könnt ihr Gemini zu jedem einzelnen Punkt befragen. Fragt, woher die Information stammt und ob es noch weitere Details gibt. Gemini wird euch mitteilen, in welcher Konversation die jeweilige Information mitgeteilt wurde.

Auch bei dieser Auflistung ist Gemini effizient: Es werden nur relevante Informationen mitgeteilt. Fehlt euch etwas, dann sagt einfach „Bitte noch weitere Informationen über mich“ und die Auflistung komplettiert sich immer weiter. Probiert das doch einmal und staunt, was Gemini so alles über euch weiß – und das (noch) ganz ohne die hierzulande nicht verfügbare Persönliche Intelligenz.

» Gemini: Neue Einstellungen für das KI-Training und die automatische Löschung von Konversationen kommen

» Google wird zu Gemini: Völlig neue Startseite bringt KI-Seitenleiste und entfernt den Suchen-Button (Video)

Amazon-Abos gratis: Drei Monate Audible gratis + 15 Euro Guthaben | Vier Monate Amazon Music gratis