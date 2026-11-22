Die Google Maps Navigation hat ihren Funktionsumfang zuletzt weiter ausgebaut und darauf gesetzt, den Nutzern noch mehr Informationen zur Verkehrslage und der bevorstehenden Strecke mitzuteilen. Jetzt können wir darüber spekulieren, dass schon bald die nächste Erweiterung vor der Tür steht – nämlich in Form einer Warnung vor Fahrradfahrern auf der Strecke. Genau eine solche hat die zweite Google-Navigation in dieser Woche erhalten.



Der Informationsumfang der Kartenplattform Google Maps ist in den letzten Monaten erneut angewachsen, denn erst vor wenigen Monaten hat man Informationen über Ampeln, Verkehrsschilder, Verkehrsinseln und auch Spurverläufen aktualisiert bzw. überhaupt erst integriert. Zwar hat man es aus meiner Sicht damit ein wenig übertrieben und dafür gesorgt, dass Google Maps aussieht wie ein Videospiel, aber bei den Nutzern scheint das gut anzukommen.

Neben diesen feststehenden Elementen hat man in den letzten Jahren außerdem die Warnungen vor Staus, Unfällen, Baustellen, Blitzern oder sonstigen Verkehrshindernissen integriert, die zum größten Teil aus der eigenen Community stammen. Aus Sicht vieler Autofahrer können auch Fahrradfahrer ein „Verkehrshindernis“ sein (nicht böse gemeint, ich bin selbst leidenschaftlicher Fahrradfahrer und Autofahrer und kenne beide Seiten sehr gut…) – daher könnte man auch eine Warnung vor diesen innerhalb der Navigation integrieren.

Wir hatten erst vor wenigen Tagen über die neue Fahrradfahrer-Warnung in Google Waze berichtet. Waze ist die zweite Navigations-App aus dem Hause Google, die solche Funktionen oftmals zuvor erhält oder über einen längeren Zeitraum testet. Erweist es sich als sinnvoll, kann es zu Google Maps übertragen werden. Auch die Warnungen vor Verkehrshindernissen stammen ursprünglich aus Waze und sind in Google Maps längst etabliert.









Eine Fahrradoffensive in Google Maps?

Die Erweiterungen der letzten zwei Jahre in Google Maps sowie das große Waze-Update in dieser Woche sprechen dafür, dass eine solche Warnung vor Fahrradfahrern für Autofahrer bzw. die Navigation der Kartenplattform interessant sein können. Die Waze-Funktion ist trotz weltweitem Rollout für mich recht klar als Testballon zu sehen, denn Google hat lediglich Garmin als Datenlieferant. Das bedeutet, dass nur Fahrradfahrer mit Waze-Gerät erfasst werden, die ihre Fahrt tracken und noch dazu dieser Datenübertragung zugestimmt haben. Für Google Maps-Verhältnisse eine viel zu dünne Datenbasis.

Eine solche Warnung ist nur sinnvoll, wenn sie wenigstens ein Stück weit zuverlässig ist. Wird man nur vor einem Prozent der Radfahrer „gewarnt“, ist das nicht zielführend. Weil vermutlich auch die meisten Fahrradfahrer ihr Smartphone in der Tasche oder am Lenkrad haben, hätte Google mit Maps und Android eine sehr breite Datenbasis, um einen großen Teil aller Fahrradfahrer zu identifizieren. Schaut nur mal im Google Maps Standortverlauf und ihr könnt meist zuverlässig sehen, wann ihr per Fahrrad unterwegs gewesen seid – ohne, dass ihr es Maps aktiv mitgeteilt oder getrackt habt.

Perspektivisch würde ich daher davon ausgehen, dass Google Maps eine eigene Datenbasis aufbaut – analog zur eigenen Stauwarnung, die seit vielen Jahren auf den Bewegungsdaten der Android-Smartphones basiert. Das Ganze auf Fahrradfahrer zu übertragen wäre daher sicherlich sinnvoll und könnte noch dazu die ausgebauten Navigationsfunktionen für Fahrradfahrer stärken.

» Waze & Garmin: Googles Navigation-App bekommt ganz neue Echtzeit-Warnung vor Fahrradfahrern (Video)

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