Vor wenigen Tagen gab es eine große Änderung bei der Google Fotos Bildbearbeitung, die dafür sorgt, dass alle Änderungen am Hauptbild vorgenommen werden – was schnell zur bösen Überraschung werden kann. Heute zeigen wir euch einen schnellen Trick, mit dem ihr ohne zusätzliche Schritte das Originalbild herunterladen könnt, so wie es zuvor auf die Fotoplattform hochgeladen wurde.



Auch wenn es diesmal keine neuen Filter oder Anpassungsmöglichkeiten waren, sprach man selbst bei Google von einem großen Update für die Google Fotos Bildbearbeitung, das den Workflow verändert. Denn statt wie bisher bei jeder Bearbeitung eine Kopie zu erstellen, werden nun alle Änderungen am Hauptbild vorgenommen. Dadurch „verliert“ man zunächst das Original, was je nach eigenem Geschick bei der Bearbeitung ein Vorteil sein kann, aber auch für geschockte Gesichert sorgen könnte.

Wir haben euch kürzlich bereits gezeigt, wie ihr jetzt alle Änderungen in der Google Fotos Bildbearbeitung rückgängig machen könnt, sodass ihr bei Bedarf wieder das Originalbild erhaltet. Wer schlicht das Original herunterladen möchte, muss dafür allerdings keine mühsam angepasste Bearbeitung rückgängig machen. Stattdessen bietet Google Fotos jetzt den Download des Originals im Kontextmenü an.

Im Drei-Punkte-Menü jedes bearbeiteten Bildes gibt es zwei Optionen für den Download: Ihr könnt entweder das Bild in der aktuellen Form, so wie es in der App gezeigt wird, herunterladen oder euch wahlweise auch direkt beim Original bedienen. Dafür gibt es keine Tastenkombination, sondern ihr öffnet einfach das Menü und wählt den Punkt „Original herunterladen“. Beide Optionen sind ein simpler Download, lassen sich beliebig oft wiederholen und habe natürlich keinen Einfluss auf das Bild.

Der Vorteil dieser Abkürzung ist, dass ihr eine Bearbeitung nicht erst rückgängig machen müsst, um das Original zu erhalten. Die aktuelle Version, egal in welcher Form diese bearbeitet worden ist, bleibt natürlich auch nach diesem Download bestehen.

» Google Fotos: Bildbearbeitung überschreibt jetzt Originale – so könnt ihr Änderungen wieder rückgängig machen

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