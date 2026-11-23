Der KI-ChatBot Gemini verarbeitet bei allen Nutzern große Datenmengen, sowohl im Hintergrund als auch durch die Anfragen und Antworten. Jetzt hat Google ein wichtiges Update angekündigt, über das in diesen Tagen alle Nutzer informiert werden und diesen noch mehr Kontrolle über ihre Daten geben soll: Die Zeiträume für das automatische Löschen und das KI-Training lassen sich separat anpassen.



Nicht nur der Funktionsumfang von Gemini ist rasant gewachsen, sondern auch der Umfang der Einstellungen ging stetig nach oben, sodass es jetzt Zeit zum Aufräumen wird. In diesen Tagen werden alle Nutzer darüber informiert, dass es wichtige Updates rund um die Datenschutzeinstellungen gibt. Diese Änderungen sollen den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten geben: Im Datenschutzbereich lässt sich in Kürze festlegen, wie lange Aktivitäten und Konversationen gespeichert bleiben sollen und wie diese verwendet werden.

Über die Einstellung „Aktivitäten speichern“ lässt sich derzeit festlegen, wie lange die Chats gespeichert werden und ob diese zum Trainieren generativer KI-Modelle verwendet werden dürfen. Das ändert sich jetzt, denn man splittet diese Option in zwei Punkte auf: Nach dem Rollout lässt sich einzeln festlegen, wie lange die Konversationen gespeichert bleiben sollen. Es lässt sich festlegen, wie lange der Verlauf gespeichert wird, wobei die Standarddauer mit zwei Monaten festgelegt sein soll. Das gilt nur für Nutzer mit der automatischen Löschung, wer alle Konversationen dauerhaft aufbewahren will, kann das auch weiterhin tun.

Mit der zweiten Einstellung lässt sich unabhängig von der Aufbewahrungsdauer festlegen, ob die Konversationen von Google für das interne KI-Training verwendet werden dürfen. Das gilt sowohl für die Chatinhalte als auch die medialen Anhänge in allen Formen. Das gibt den Nutzern die Möglichkeit, bei Bedarf den Verlauf zu behalten und gleichzeitig das Training zu unterbinden. Ich denke, das dürfte wohl zunächst die populärste Variante sein.

Für den Rollout gilt: Wenn die derzeitige Einstellung „Aktivitäten speichern“ deaktiviert ist, sind auch nach dem Update die beiden neuen Einstellungen standardmäßig abgeschaltet. Ist die Einstellung „Aktivitäten speichern“ zum Zeitpunkt der Änderung hingegen aktiviert, sind automatisch beide neuen Einstellungen aktiviert. Ähnlich, wie das in vielen Google-Produkten der Fall ist, wird man wohl auch diesmal Anreize schaffen, dass die Nutzer ebenfalls daran interessiert sind, ihre Daten zum KI-Training freizugeben.

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