Mit den Googlebooks hat Google erst vor wenigen Wochen eine neue Geräteklasse gestartet, die durch eine Reihe von Varianten etabliert werden soll – und schon bald steht offenbar die zweite Welle bevor: Jetzt zeigt uns ein neuer Leak das zwischen den Zeilen bereits mehrfach angekündigte Lenovo Googlebook Duet 13 auf vielen Renderbildern. Es ist das erste Googlebook-Tablet mit abnehmbarer Tastatur.



Die Googlesbooks der ersten Welle haben gemeinsam, dass es sich allesamt um klassische Laptops handelt, die als Gesamtgerät verwendet werden – doch Google hatte schon von Anfang an mehr Flexibilität angekündigt. Anfang dieses Monats hatte man bereits angekündigt, dass es Googlebooks mit abnehmbarer Tastatur geben wird, was rein faktisch zu den Googlebook Tablets führt. Jetzt zeigt sich das erste Gerät in einem größeren Leak.

Das erste Googlebook Tablet wird ein Lenovo Googlebook Duet 13 sein, wobei der Produktname „Duet“ schon vermuten lässt, dass man sich nicht eindeutig als Laptop oder Tablet positioniert, sondern beide Produktgruppen bedienen will. Das Gerät ist bereits seit einigen Monaten bekannt und hatte sich auch schon vor dem Verkaufsstart der ersten Googlebooks immer wieder in Leaks gezeigt. Jetzt wird es langsam konkret, sodass die Leaker besseres Material ausgraben können.

Auf den folgenden Renderbildern könnt ihr das neue Googlebook im Detail sehen, das die Produktlinie erstmals um ein Hybrid erweitern wird und damit auch den Einstieg in den Tablet-Markt bedeutet. Das Lenovo-Gerät hebt sich sowohl durch seine abnehmbare Komponente als auch das auf Tablets spezialisierte Design ab. Dazu gehört eine Kamera auf der Rückseite (bzw. dem Laptop-Deckel) sowie ein abnehmbarer Ständer, der das Display auch ohne Tastatur in seiner Position hält.

















In puncto technischer Daten ist bisher noch nicht viel bekannt, außer die offensichtlichsten Details: Das Gerät wird über ein 13 Zoll-Display verfügen, daher auch die Produktbezeichnung – das ist mittlerweile bestätigt. Das Gerät wird auf der Chromebook Duet-Reihe aufbauen, die von Lenovo schon seit längerer Zeit geführt wird. Interessanterweise soll es auch einen Eingabestift geben, was in der jungen Serie der Googlebooks ebenfalls noch ein Novum ist. Der Stift lässt sich am oberen Rand des Displays magnetisch ablegen und wird auch darüber aufgeladen.

Ein weiteres Novum ist die deutlich verkürzte Glowbar, die bei den Googlebooks sowohl Informationen vermitteln soll und auch als Erkennungszeichen fungiert. Diese Leiste befindet sich neben der Kamera und erhält für den optionalen Magnetständer eine längere Aussparung, das ist auf obigen Bildern sehr gut zu sehen.

Über den Verkaufspreis und die Verfügbarkeit ist bisher nichts bekannt, doch der deutsche bzw. europäische Markt dürfte auch für dieses Gerät sehr interessant sein – gleichzeitig sind alle Googlebooks (bis auf das Dell XPS-Gerät) von Beginn an auch in Deutschland gestartet. Die Ankündigung und der Verkaufsstart sollen laut Leaker Evan Blass in den Januar 2027 fallen.

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