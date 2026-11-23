Google AI-Overview wird immer stärker in den Suchergebnissen ausgerollt und soll in Zukunft einen eigene Ansicht erhalten. Das Brisante: Die AI-Overview wird zum neuen Standard und verdrängt damit die klassischen Suchergebnisse aus der Sichtbarkeit.

Wie weit dieser Umbau in Deutschland fortgeschritten ist, zeigen Zahlen von SISTRIX schon in der Vergangenheit. Im Juli 2026 erschien bei rund 30 Prozent der beobachteten Suchbegriffe eine „Übersicht mit KI“. Am 6. November waren es bereits 57,9 Prozent. Die Auswertung umfasst rund 100 Millionen Keywords. Sie misst, bei wie vielen unterschiedlichen Suchbegriffen Google eine KI-Antwort zeigt. Wie häufig Menschen diese Begriffe tatsächlich eingeben, ist eine andere Frage. Besonders oft erscheint die Übersicht bei Informationsfragen, seltener bei der Suche nach einer bestimmten Marke oder einem Geschäft vor Ort. Eine weitere Steigerung der Zahlen ist so gut wie sicher, die traditionelle Suchmaschinenoptimierung muss sich daher immer schneller weiterentwickeln.







Die blauen Links bekommen einen eigenen Eingang

Für eine AI Overview muss bald niemand mehr einen KI-Modus einschalten. Google entscheidet bei der gewöhnlichen Suche, wann Gemini Informationen aus mehreren Webseiten zusammenfasst und Quellen verlinkt. Bei manchen Anfragen klappt die Antwort inzwischen automatisch vollständig aus. Im November wurde das etwa bei der Suche nach Definitionen beobachtet. Wer zum ersten klassischen Treffer will, muss dann auch an den Absätzen vorbeiscrollen, die früher hinter „Mehr anzeigen“ lagen.

Noch deutlicher wird die Verschiebung in einem von Google getesteten Layout. Dort führt eine Schaltfläche aus der KI-Übersicht direkt in den separaten Reiter „Web“. Die gewohnte Linkliste bekommt damit einen eigenen Eingang. Ein flächendeckender Umzug aller organischen Treffer in diesen Reiter ist bislang nicht belegt. Für die Aufmerksamkeit der Nutzer dürfte allerdings schon entscheidend sein, welcher Weg bequemer ist. Die nächste Frage können sie auf dem Smartphone direkt unter der KI-Antwort stellen.

Warum Google auch die zweite Frage will

Für Google ist gerade die echte Konservation strategisch interessant. Im Gespräch kann eine konkrete Kaufabsicht und mehr Informationen zur Kaufintention ermittelt werden. Google behält den Kontext und kann Werbung dort platzieren, wo ein Produkt zum Gespräch passt. In den USA und ausgewählten englischsprachigen Märkten können Text- und Shoppinganzeigen bereits innerhalb der KI-Übersichten erscheinen. Damit zeichnet sich für kommerziell interessante Recherchen ein Szenario ab, in dem sich der größte Teil der Aufmerksamkeit auf zwei Flächen konzentriert: die KI-Antwort und die bezahlten Platzierungen.









Wie eng es für klassische Treffer werden kann, zeigt eine US-Untersuchung des Pew Research Center. Bei beobachteten Google-Suchen mit KI-Zusammenfassung klickten Nutzer in acht Prozent der Fälle auf einen herkömmlichen Treffer. Ohne Zusammenfassung waren es 15 Prozent. Einen Quellenlink innerhalb der KI-Antwort öffneten sie bei nur einem Prozent der Suchseiten mit Übersicht. Für Verlage und Unternehmen sind eine Quellenangabe und ein gewonnener Leser also zwei verschiedene Erfolge.

Was nach dem Ranking kommt

Als Add-On zur Suchmaschinenoptimierung gibt es nun Generative Engine Optimization (GEO) an. Klassische SEO sorgt weiterhin dafür, dass Google eine Seite finden und indexieren kann. Zusätzlich müssen Redaktionen und Unternehmen verstehen, für welche konkreten Fragen ihr Inhalt als Quelle taugt. Hier geht es um Antworten auf Nutzerfragen, Produktvergleiche oder aber konkrete Anbieter-Empfehlungen.

Wer den Erfolg seiner Inhalte beurteilen will, sollte deshalb neben Rankings und Klicks regelmäßig prüfen, welche Quellen Google bei den wichtigsten Kundenfragen anführt. Denn eine Website kann ihren ersten Platz verteidigen und trotzdem aus genau der Antwort verschwinden, die ihre potenziellen Kunden lesen. Willkommen in der neuen KI-Welt.