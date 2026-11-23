Innerhalb der Musikstreamingplattform YouTube Music ist schon vor längerer Zeit die Funktion Ask Music eingezogen, die jetzt ganz neue Möglichkeiten sowie eine tiefere Integration in die App erhält. Ab sofort steht der Gemini-Button direkt in der Hauptleiste zur Verfügung und ist jederzeit erreichbar, um neue Musik zu entdecken oder die eigenen Gewohnheiten auszuwerten.



Die Android-App von YouTube Music erhält jetzt ein großes Update, das zunächst zwar nur eine kleine Änderung an der Oberfläche bringt, die aber viele Dinge bereithält: Direkt in der Hauptnavigation am oberen Rand zieht das Gemini-Icon ein, sodass für den Aufruf der KI-Integration nicht mehr zur Startseite gewechselt werden muss. Ein Tap auf das Icon öffnet das bekannte Konversationsfenster, in dem der Prompt an die Music-KI eingegeben werden kann.

Auf den weiter unten eingebundenen Screenshot könnt ihr sehen, wo sich dieser Button befindet und wie das Chatfenster aussieht. Ein Tipp auf das Icon öffnet Ask Music als Vollbild-Sheet mit Text- und Spracheingabe. Bisher war das bereits 2024 gestartete Feature nur über eine Karte im Start-Feed erreichbar. Damit folgt man ähnlichen Umsetzungen wie etwa in GMail, Google Workspace oder schon bald auch Google Messages. Die Nutzung setzt ein aktives YouTube Premium- oder YouTube Music Premium-Abo voraus.

Die KI von Ask Music soll aber nicht nur über diesen neuen Button verfügbar sein, sondern auch ganz automatisch in relevanten Situationen auftauchen – etwa immer dann, wenn eine Playlist erstellt oder bearbeitet werden soll. Neue intelligente Funktionen sollen es zudem ermöglichen, die Warteschlange der zu spielenden Songs gezielter anzupassen oder tiefer in die Hintergrundgeschichten von Künstlern einzutauchen. Auch beim Musikhören kommt man also kaum noch um die KI herum.









Das kann Ask YouTube Music

Mixes & Playlists per Beschreibung erstellen: Über natürliche Sprache (Text oder Stimme) lassen sich Stimmungen, Aktivitäten oder Genres beschreiben, aus denen Ask Music direkt eine Playlist oder einen Radio-Mix generiert – ohne die laufende Wiedergabe zu unterbrechen.

Über natürliche Sprache (Text oder Stimme) lassen sich Stimmungen, Aktivitäten oder Genres beschreiben, aus denen Ask Music direkt eine Playlist oder einen Radio-Mix generiert – ohne die laufende Wiedergabe zu unterbrechen. Warteschlange (Queue) live anpassen: Bestehende Wiedergabelisten oder die aktuelle Queue lassen sich im Chatverlauf gezielt umbauen, filtern oder erweitern.

Bestehende Wiedergabelisten oder die aktuelle Queue lassen sich im Chatverlauf gezielt umbauen, filtern oder erweitern. Musik- & Künstlerwissen: Der Chatbot beantwortet Faktenfragen zu Songs, Alben und Musikern – etwa wer bei einem bestimmten Track ein Instrument eingespielt hat, welche Werke einen Song inspiriert haben, welche Tracks ein bestimmtes Sample verwenden oder welche Hintergründe es zur Entstehung gibt.

Der Chatbot beantwortet Faktenfragen zu Songs, Alben und Musikern – etwa wer bei einem bestimmten Track ein Instrument eingespielt hat, welche Werke einen Song inspiriert haben, welche Tracks ein bestimmtes Sample verwenden oder welche Hintergründe es zur Entstehung gibt. Künstler & Podcasts entdecken: Neben neuen Musikempfehlungen findet Ask Music auch passende Podcasts und einzelne Episoden – zum Beispiel Interviews, in denen ein gerade gehörter Künstler zu Gast ist.

Neben neuen Musikempfehlungen findet Ask Music auch passende Podcasts und einzelne Episoden – zum Beispiel Interviews, in denen ein gerade gehörter Künstler zu Gast ist. Eigenen Hörverlauf abfragen: Nutzer können sich ihre eigenen Top-Songs, meistgehörten Künstler oder Podcasts auswerten lassen und darauf basierend neue Vorschläge anfordern.

Nutzer können sich ihre eigenen Top-Songs, meistgehörten Künstler oder Podcasts auswerten lassen und darauf basierend neue Vorschläge anfordern. Kontextbewusstsein & Katalog: Die Gemini-KI berücksichtigt den aktuell laufenden Titel, den gerade geöffneten Bildschirm, die persönliche Hörhistorie sowie Google Search. Alle Empfehlungen stammen aus dem lizenzierten YouTube-Music-Katalog (über 300 Millionen Titel inkl. Live-Auftritte, Remixe, Cover und DJ-Sets) – synthetische KI-Musik oder Stimmklone werden dabei nicht erzeugt.

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Letzte Aktualisierung am 19.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.