Für Googles Videoplattform YouTube gelten Smart TVs schon seit mehreren Jahren als das mit Abstand größte Wachstumsfeld, sodass man sich zuletzt immer stärker auf die Apps für die großen Fernsehdisplays konzentriert hat. Jetzt hat man eine völlig neue Funktion angekündigt, deren Arbeitsweise sicherlich hinterfragt werden kann: Die YouTube-App schätzt mit Co-Views jetzt, wie viele Personen vor dem Fernseher sitzen.



YouTube kommt vom Smartphone über das Tablet und den Desktop bis zum Smart TV auf vielen Geräteklassen zum Einsatz, wobei sich die Inhalte normalerweise kaum unterscheiden. Was sich allerdings zwischen den ersten drei Geräteklassen und dem Smart TV unterscheidet, ist die Anzahl der nutzenden Personen. Denn während am Smartphone, Tablet und am Desktop meist allein konsumiert wird, sitzen vor dem Fernseher häufig mehrere Personen oder die ganze Familie.

Jetzt hat Google die Funktion „Co-Views“ angekündigt, die über eine Reihe von Signalen einschätzen soll, wie viele Personen sich vor dem Fernseher befinden bzw. das aktuelle Video sehen. Das kommt aber nicht nur für interne Zwecke zum Einsatz, sondern soll den Viewcounter entsprechend erhöhen. Das bedeutet, wenn die YouTube-Algorithmen der Meinung sind, dass sich drei Personen vor dem Fernseher befinden, dann wird ein einziger Videoaufruf wie drei Aufrufe gezählt und der Counter entsprechend erhöht.

Google betont ausdrücklich, dass keine Kameras, Mikrofone oder Gerätesensoren verwendet werden. Stattdessen schätzt ein von Google entwickeltes statistisches Modell die Zuschauerzahl anhand von demografischen Mustern und Sehzeiten, abgeglichen mit klassischen Marktforschungs-Panels. Das kann man glauben, aber es ist gut möglich, dass man zukünftig auch auf Hardware-Signale setzt, die von Sensoren in neuen Geräten stammen könnten.

Mit der Funktion Co-Views will sich YouTube den Messstandards klassischer TV-Sender und Streaming-Dienste annähern und Creatorn realistischere Reichweitendaten für ihre Kanalstrategie und Verhandlungen mit Werbepartnern liefern. Mutmaßlich wird man wohl bald auch Werbepartner noch stärker zur Kasse bitten, wenn die Werbespots ebenfalls eine Mehrzahl von Personen erreichen.

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[9to5Google]

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