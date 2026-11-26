Die Bezahlplattform Google Pay hatte keinen leichten Start in Deutschland, denn nur eine handvoll kleinerer Banken wollten die damals neue Bezahlmethode unterstützen. Zu den größten Ablehnern gehörten damals wie heute die Sparkassen, doch jetzt hat man diese Haltung offenbar endlich aufgegeben: Ein geleaktes App-Update verrät, das sich die Sparkassen-Card in Kürze zu Google Pay hinzufügen lässt.



Der Start von Google Pay war alles andere als gemütlich, denn selbst wenn man als Nutzer Interesse hatte, musste man erst einmal eine Bank finden, die zur Unterstützung bereit war. Doch das war im Jahr 2018 und in den folgenden Jahren gaben immer mehr Bankhäuser ihren bis heute kaum verständlichen Widerstand auf – bis auf ein sehr wichtiges Geldhaus. Die Sparkassen fahren ihren eigenen Weg bis heute, doch das dürfte sich in Kürze ändern.

Eine neue Version der Sparkassen-App, die bisher noch nicht ausgerollt worden ist, enthält mehr als eindeutige Hinweise darauf, dass Google Pay unterstützt werden wird. Auf den unten eingebundenen Screenshots könnt ihr sehen, dass sich in der App schon die Ankündigung mit sofortiger Verfügbarkeit befindet. Nutzer haben dann die Möglichkeit, ihr Sparkassen-Card in Google Pay zu integrieren und direkt per Smartphone oder Smartwatch über die App zu bezahlen.

Ein Datum der Freischaltung gibt es noch nicht, doch ich halte es für gut möglich, dass man das morgen zum Black Friday ankündigt – auch wenn das streng genommen natürlich keine „Aktion“ ist, sondern eher ein neues Feature, auf das man die eigenen Kunden fast ein Jahrzehnt lang hat warten lassen. Weder Google Pay noch die Sparkassen haben sich bisher geäußert und werden das bis zur Ankündigung (falls es nicht doch ein gut gemachter Fake ist) sicherlich auch nicht tun.

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