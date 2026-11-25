Google konzentriert sich mit der Infotainment-Plattform Android Auto seit jeher auf die namensgebenden Fahrzeuge mit vier Rädern, doch das könnte sich schon bald ändern bzw. um zusätzliche Klassen erweitert werden. Ein Teardown der aktuellen Google Maps Navigation in Android Auto zeigt jetzt einen speziellen Modus für Motorradfahrer, der unter anderem die vorgeschlagenen Strecken beeinflussen kann.



Android Auto kommt meist in vierrädrigen Fahrzeugen zum Einsatz, doch auf auf dem Motorrad sind Infotainment-Systeme längst kein Fremdwort mehr: Google hat schon vor Jahren erste Kooperationen bekanntgegeben und Android Auto unter anderem auf Motorräder von KTM gebracht, allerdings oftmals eher in einer Smartphone-Version (aufgrund der Displayverhältnisse) als in der vollen Variante. Das kann sich ändern und zumindest die Google Maps Navigation soll sich endlich an die Bedürfnisse der motorisierten Zweiradfahrer anpassen.

Ein Android Auto-Nutzer hat in den letzten Tagen eher zufällig einen neuen Modus entdeckt, der bisher nicht bekannt ist: Bei der Verwendung der Open Headunit, um Android Auto direkt auf dem Smartphone laufen zu lassen, schlug die Plattform plötzlich den Wechsel in den Motorrad-Modus vor. Als der Nutzer diesen Modus für die Zweirad-Navigation aktivierte, erschien ein neues Motorrad-Symbol auf dem Display.

Im aktivierten Motorrad-Modus berechnet Google Maps speziell auf Zweiräder zugeschnittene Strecken – inklusive schmalerer Straßen und passender Abkürzungen. Zudem werden Schnellstraßen vermieden, die für manche Zweiräder ungeeignet oder gesperrt sind. Grobe Abweichungen von der Auto-Navigation wird es wohl nicht geben, doch wenn man sich spezielle Motorrad-Navigationen der Konkurrenz ansieht und mit Google Maps vergleicht, ist noch sehr viel Luft nach oben.

Mehrere weitere Nutzer bestätigten bei Android Auto ebenfalls den Zugriff auf die Funktion. Da es noch keine offizielle Ankündigung von Google gibt, handelt es sich vermutlich um einen laufenden Test – wie breit das Feature aktuell ausgerollt wird, ist unklar.

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