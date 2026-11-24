Google hat in diesem Jahr den großen Neustart von Fitbit eingeläutet, der zunächst mit zwei Fitnesstrackern gestartet ist und wohl keine Smartwatches der Marke mehr hervorbringen wird. Jetzt zieht man auch bei den älteren Fitbit-Smartwatches den funktionellen Stecker und erlaubt schon in wenigen Tagen keine Installation von Drittanbieter-Apps mehr. Smartwatch-Nutzer müssen daher auf der Hut sein.



Google hat sich mit den drei Trackern und Smartwatches Fitbit Air, Fitbit Edge und Pixel Watch 5 ganz neu aufgestellt und dürfte dieses Portfolio wohl in den nächsten Jahren pflegen und vielleicht ausbauen. Smartwatches aus dem Hause Fitbit soll es allerdings nicht mehr geben, sondern die Konzentration rein auf Fitnesstracker und mögliche verwandte Geräte fokussiert werden. Das ist seit längerer Zeit bekannt.

Ebenfalls seit einiger Zeit bekannt, aber vielleicht von vielen Nutzern vergessen oder verdrängt, sind die künftigen Einschränkungen bei den Fitbit-Smartwatches – doch jetzt sind diese nur noch wenige Tage entfernt. Ab dem 28. November 2026, also schon ab kommenden Samstag, können keine Apps oder Watch Faces mehr installiert werden, die von Drittanbietern stammen. Das gilt sowohl für die Installation neuer Apps als auch für mögliche Updates.

Ab Samstag lassen sich die bereits installierten Apps und Ziffernblätter zwar weiterhin nutzen, aber es gibt keine Updates mehr. Wird die Smartwatch zurückgesetzt oder eine App entfernt, gibt es keinen Weg mehr zurück. Eine Neuinstallation ist unter keinen Umständen möglich, denn es wird von Google vollständig blockiert. Der Zugriff auf die Apps von Fitbit und Google ist weiterhin möglich und wird das mit ziemlicher Sicherheit auch dauerhaft bleiben.

Betroffen von dieser Änderung sind die Smartwatches der Serien Sense und Versa. Google listet als betroffene Geräte die Fitbit Sense, Fitbit Sense 2, Fitbit Versa 4, Fitbit Versa 3, Fitbit Versa 2, Fitbit Versa Lite und Fitbit Versa.

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[Google Support]

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