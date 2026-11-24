Google setzt seit einigen Jahren voll auf Gemini und bietet den Zugang zum KI-Modell nicht nur in der Standard-App, sondern auch an vielen anderen Stellen im Netzwerk an – allerdings bisher ohne echte Verknüpfung. Jetzt hat man angekündigt, dass die Anfragen aus dem KI-ChatBot sowie dem Google KI-Modus in Kürze gebündelt werden. Damit werden die bisher getrennten Konversationsverläufe zusammengeführt.



Innerhalb der Google-Suche gibt es seit längerer Zeit nicht nur die KI-Zusammenfassungen, sondern auch den KI-Modus, der den Nutzern eine umfangreiche Kommunikation mit Gemini ermöglicht. Obwohl sich der Standardumfang kaum von der Gemini-App unterscheidet, sind die über diesen Modus durchgeführten Konversationen bisher nicht im Gemini-Verlauf zu finden – und umgekehrt die Gemini-Konversationen nicht im KI-Modus. Das soll sich ändern.

Laut der Ankündigung soll es künftig keine Rolle mehr spielen, ob eine Konversation innerhalb von Gemini oder im KI-Modus gestartet wurde. Beide sollen wechselseitig in der Konversationsliste auftauchen und damit auch an anderer Stelle fortgeführt werden. Ohnehin ist es kaum nachvollziehbar, warum man diese beiden Produkte bisher so stark voneinander getrennt hat. Gerade bei größeren Recherchen mit vielen Anlaufstellen kann das für mehr Übersicht sorgen.

Erst vor wenigen Tagen wurde die neue Google-Startseite mit Gemini-Seitenleiste angekündigt, die somit auch den KI-ChatBot auf die nach wie vor am häufigsten aufgerufene Webseite im Internet bringen. Es wäre nur noch ein kleiner Schritt, das Google-Logo durch das Gemini-Logo zu tauschen und schon wäre die Suchmaschine vollständig in Gemini aufgegangen. Ich hatte das hier im Blog schon vor zwei Jahren prognostiziert und bleibe weiterhin dabei.

Wir hatten erst vor wenigen Tagen darüber berichtet, dass die Google-Suche jetzt auf Gemini Hydrogen basiert und damit ebenfalls auf dem vom KI-ChatBot genutzten Standardmodell.

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