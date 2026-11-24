Die Integration von Gemini in die Google-Dienste wird weiter vorangetrieben und richtet sich nun immer mehr auf den persönlichen Bereich aus – wie etwa die Finanzen. Jetzt hat man die KI-Integration in Google Wallet für alle US-Nutzer angekündigt. Damit lassen sich konkrete und personalisierte Fragen zu Zahlungsverläufen, abonnierten Diensten und anderen Dingen stelllen.



Die Gemini Personal Intelligence kann durch eine wachsende Zahl von Schnittstellen auf immer mehr Daten der Nutzer zugreifen, um personalisierte Antworten zu liefern. Jetzt hat man für US-Nutzer den Start der Integration in Google Wallet angekündigt, das als zusätzliche Quelle neben Diensten wie GMail, Google Fotos, YouTube und anderen Apps zur Verfügung steht. Das bringt eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten.

US-Nutzer können Gemini im Chat mit dem Tag @Google Wallet ansprechen, um spezifische Fragen zu ihrer Budgetierung und ihren Finanzen zu stellen. Für detailliertere Analysen lassen sich Bankkonten und Kreditkarten über den Drittanbieter Plaid mit Google Wallet verbinden und somit ebenfalls einfügen. Wenn ein Nutzer beispielsweise seine Ausgaben des letzten Quartals analysieren möchte, um in den nächsten Monaten 1.000 US-Dollar zu sparen, generiert Gemini dynamische Diagramme zu Cashflow, Vermögensaufteilung und Budgets direkt im Chat.

Gemini kann aber nicht nur Transaktionen auswerten, sondern auch wiederkehrende Ausgaben bzw. Abonnements verwalten. Dadurch sollen sich beispielsweise vergessene Abos identifizieren lassen oder die KI kann gezielt auf Preiserhöhungen im laufenden Jahr hinweisen. Basierend auf historischen Transaktionsdaten, wie etwa den Ausgaben für Reisen und Geschenke im Vorjahr, schlägt die KI maßgeschneiderte Budgets für kommende Feiertage vor.

Die Nutzung der Wallet-Erweiterung ist laut Googles Ankündigung derzeit optional (Opt-in) und kann in den Einstellungen unter „Connected Apps“ jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. Gemini erhält ausschließlich Lesezugriff auf die Kontoinformationen und kann noch keine Transaktionen durchführen – aber das wird sich sicherlich bald ändern. Die KI kann diese Daten nur auswerten, aber keine Gelder verschieben, verwalten oder investieren.

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