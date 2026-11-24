Google hat rund um das KI-Modell Gemini zuletzt eine ganze Reihe spezialisierter Produkte, Untermodelle und APIs gestartet, mit denen sich wichtige Aufgaben abdecken lassen. Jetzt hat man den Start der neuen Gemini Decisions API angekündigt, deren Aufgabe sehr einfach klingt, aber dennoch herausfordernd sein kann: Die API soll Entwicklern dabei helfen, schnelle und deterministische Entscheidungen zu treffen.



Die neue Gemini Decisions API soll laut Googles Ankündigung einen echten Paradigmenwechsel für Entwickler einläuten, denn mit dieser lassen sich schnelle Entscheidungen innerhalb von KI-Anwendungen treffen. Anstatt sich auf die klassische, fehleranfällige Textgenerierung zu verlassen, die im Nachgang auch noch mühsam vom Code geparst werden muss, soll die Decisions API blitzschnelle, multimodale Auswertungen bieten. Ob Text, Audio, Video, Bilder oder PDFs – die API verzichtet komplett auf die tokenweise Textausgabe und liefert stattdessen präzise Wahrscheinlichkeiten und Konfidenzwerte.

Die Effizienz der API liegt in ihrer Fähigkeit, bis zu 1.000 unabhängige Fragen in einem einzigen Durchlauf (Forward Pass) auf Basis einer gemeinsamen Eingabe zu beantworten. Entwickler können geschlossene Abfragen wie Ja/Nein-Bedingungen, Multiple-Choice-Auswahlen oder detaillierte Bewertungsskalen flexibel kombinieren, ohne dass sich die End-to-End-Latenz von lediglich 150 bis 250 Millisekunden nennenswert erhöht. Weil Google für diese API keine Ausgabe-Token berechnet, können die Betriebskosten für hochvolumige Entscheidungsbäume drastisch sinken.

Die möglichen Abfragen im Detail:

noul (Ja/Nein): Schätzt die Wahrscheinlichkeit, ob eine definierte Bedingung erfüllt ist.

Schätzt die Wahrscheinlichkeit, ob eine definierte Bedingung erfüllt ist. choice (Multiple-Choice): Wählt aus 2 bis 255 vorgegebenen Optionen den Gewinner und liefert Wahrscheinlichkeiten für alle Kandidaten.

Wählt aus 2 bis 255 vorgegebenen Optionen den Gewinner und liefert Wahrscheinlichkeiten für alle Kandidaten. score (Bewertungsskala): Bewertet Eingaben nach einer geordneten Rubrik und gibt einen kontinuierlichen, gewichteten Wert zurück.

Jede Antwort enthält einen Konfidenzwert (zwischen 0 und 1), sodass mehrdeutige Fälle automatisiert an komplexere Modelle oder menschliche Prüfer weitergeleitet werden können.

In der Praxis soll dieser Ansatz völlig neue und vor allem latenzfreie Möglichkeiten für die Automatisierung von Routineprozessen bieten. Als Anwendungsbeispiel nennt Google etwa das dynamische Routing von eingehenden Support-Tickets, die sekundenschnelle Auswahl des richtigen Werkzeugs durch einen autonomen KI-Agenten oder die sofortige Überprüfung von Inhaltsrichtlinien in Echtzeit. Und manchmal geht es eben auch um simple Entscheidungen, so wie ihr es im Titelbild dieses Artikels sehen könnt.

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