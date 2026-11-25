Die Kartenplattform Google Maps hat im Laufe der Jahre mehrfach das Kartendesign gewechselt, das sowohl die Darstellung einzelner Elemente als auch die Farbpalette umfasst. Jetzt steht eine neue Funktion vor der Tür, die den Kontrast erhöhen und die wichtigen Elemente somit noch besser erkennbar machen soll. Auf Screenshots ist diese neue optionale Darstellung bereits zu sehen, die sowohl für helle als auch dunkle Oberflächen verfügbar ist.



Die Kartendarstellung innerhalb von Google Maps lässt sich durch den Nutzer nur eingeschränkt anpassen, wobei der größte Schritt schon der Wechsel zwischen der hellen und dunklen Oberfläche ist. Der Dark Mode ist über die Einstellungen zugänglich und sorgt für eine dunkle Kartenvariante, die insgesamt als besser lesbar gilt. Dennoch gibt es offenbar Optimierungspotenzial, das man in Kürze mit einer neuen Funktion ausschöpfen möchte.

Im Rahmen eines Teardowns wurde die neue Option „hoher Kontrast“ entdeckt, mit der sich der Kontrast erhöhen lässt – also der farbliche Abstand zwischen wichtigen Elementen. Das soll wichtige Dinge hervorheben und diese auf einen Blick noch schnell erkennbar machen als bisher. Auch für Menschen mit Seheinschränkungen kann das sehr hilfreich sein. Der Modus ist unabhängig vom Dark Mode und lässt sich nach dem Rollout in den Einstellungen separat aktivieren.

Auf den folgenden Screenshots könnt ihr diesen neuen Modus sehen, der schon seit September immer wieder in Teardowns auftaucht und vor allem mit dunkleren Kartenoberflächen überraschte. Jetzt wissen wir durch die jüngste Version und den neuen Schalter endlich, was hinter dieser Entwicklung steckt, wie sich der Modus aktivieren lässt und wie sich dieser präsentiert. Auf den Screenshot seht ihr sowohl die helle Variante als auch die dunkle Variante.









Die ersten beiden Screenshots zeigen den hellen Modus, wobei das erste Bild die Standarddarstellung und das zweite die Variante mit aktiviertem hohen Kontrast enthält. Helle Grünflächen werden dunkler und gedämpfter dargestellt, während beige und cremefarbene Hintergründe durch Grautöne ersetzt werden. Der blaue Standortzeiger färbt sich lila, wodurch die Karte insgesamt ruhiger und kontrastreicher wirkt.

Die letzten beiden Screenshots zeigen die Kartenoberfläche im Dark Mode, einmal im Standardmodus und einmal mit höherem Kontrast. Der übliche bläuliche Hintergrund wird deutlich dunkler und nahezu schwarz. Die bisher cyanfarbene Navigationsroute wechselt zu Lila mit einer helleren, lavendelfarbenen Füllung. Gewässer und Grünflächen werden ebenfalls abgedunkelt, während Straßen und Ortsnamen klar erkennbar bleiben.

Diese Farbauswahl soll nach dem Rollout auch innerhalb von Android Auto gelten.

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