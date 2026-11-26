Die Smart Home-Plattform Google Home erhält mittlerweile sehr viel Aufmerksamkeit und wird auch von Google mehrfach pro Monat mit Updates versorgt – jetzt folgt die nächste große Runde für den November. Auch im mutmaßlich letzten Update-Paket des Monats gibt es umfangreiche Neuerungen für die angebundenen Smart Home-Kameras sowie Verbesserungen in den Bereichen Beleuchtung, Energie sowie Medien.



Es sind erst zwei Wochen seit dem letzten großen Google Home Update vergangenen und jetzt folgt schon die nächste Runde, die uns mit Datum vom 25. November 2026 viele Neuerungen bringt. Innerhalb der Google Home-App sind es vor allem die Kameras, die jetzt viele Neuerungen und Verbesserungen erhalten – lange Zeit eine Baustelle, die kaum beachtet wurde. Aber auch in den Bereichen Medien, Energie und Beleuchtung tut sich etwas. Schaut mal im folgenden Changelog herein, ob etwas für euch dabei ist.

Kamera

Verbesserungen beim Feedback: Feedback zu Videoclips ist jetzt auch für Haushalte mit mehreren Administratoren in unterstützten Regionen verfügbar. Sie können Google Feedback zu Ihren Videoclips geben, damit wir Ihre Nutzererfahrung verbessern und Probleme beheben können. Alternativ können Sie auch die Clips selbst teilen, was die Videoanalyse von Gemini for Home verbessert.

Feedback zu Videoclips ist jetzt auch für Haushalte mit mehreren Administratoren in unterstützten Regionen verfügbar. Sie können Google Feedback zu Ihren Videoclips geben, damit wir Ihre Nutzererfahrung verbessern und Probleme beheben können. Alternativ können Sie auch die Clips selbst teilen, was die Videoanalyse von Gemini for Home verbessert. Fernsteuerung der Sirene bei unterstützten Außenkameras: In der Google Home App wurde eine Fernsteuerung der Sirene hinzugefügt, um eine 30-sekündige Sicherheitssirene zu aktivieren oder zu stoppen, während man Live-Videos auf Nest Cam Outdoor (kabelgebunden, 2. Generation), onn Outdoor Camera Plug-In und onn Floodlight Camera Hardwired ansieht.

In der Google Home App wurde eine Fernsteuerung der Sirene hinzugefügt, um eine 30-sekündige Sicherheitssirene zu aktivieren oder zu stoppen, während man Live-Videos auf Nest Cam Outdoor (kabelgebunden, 2. Generation), onn Outdoor Camera Plug-In und onn Floodlight Camera Hardwired ansieht. Bekannte Gesichter mit onn Outdoor-Kameras: Die onn Outdoor Camera Plug-In und die onn Floodlight Camera Hardwired unterstützen jetzt Benachrichtigungen über bekannte Gesichter in der Google Home App mit einem Google Home Premium-Abonnement.

Die onn Outdoor Camera Plug-In und die onn Floodlight Camera Hardwired unterstützen jetzt Benachrichtigungen über bekannte Gesichter in der Google Home App mit einem Google Home Premium-Abonnement. Ereignisbenachrichtigungsvorschau auf Android 17 wiederhergestellt (Android): Ein Problem auf Android 17-Telefonen wurde behoben, bei dem Kamera-Ereignisbenachrichtigungen ohne Videoclip-Vorschau oder Bildminiaturen auf Breitbildkameras von Nest und Partnern angezeigt werden konnten.

Ein Problem auf Android 17-Telefonen wurde behoben, bei dem Kamera-Ereignisbenachrichtigungen ohne Videoclip-Vorschau oder Bildminiaturen auf Breitbildkameras von Nest und Partnern angezeigt werden konnten. Zuverlässigere Wiedergabe des ereignisbasierten Videoverlaufs (Android): Weniger Wiedergabefehler der Art „Video konnte nicht abgespielt werden“ beim Ansehen des ereignisbasierten Videoverlaufs auf Android.

Weniger Wiedergabefehler der Art „Video konnte nicht abgespielt werden“ beim Ansehen des ereignisbasierten Videoverlaufs auf Android. Sauberere Kamerasteuerung im Querformat auf Pixel-Telefonen (Android): Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kamerasteuerung und Ereignisbeschreibungen in der Vollbild-Querformatansicht den Ausschnitt für die Frontkamera auf Pixel-Telefonen überlappen konnten.

Beleuchtung

Stellen Sie Ihre Lampen auf die perfekte Farbe ein (iOS): Ein Problem wurde behoben, sodass dank eines aktualisierten Farbrads nun die Auswahl von Lichtfarben mit voller Sättigung einfacher ist.

Energie

Thermostat-Zeitpläne tageübergreifend kopieren: Sie können jetzt den Temperaturplan eines einzelnen Tages kopieren und ihn in der Google Home App auf mehrere Wochentage anwenden. Dadurch wird das Einrichten oder Aktualisieren Ihrer wöchentlichen Routine auf dem Nest Learning Thermostat (4. Generation) und dem Nest Thermostat beschleunigt.









Medien

Reibungslosere Einrichtung des Google Home Speakers: Ein kurzes Aufblitzen des Bildschirms nach Abschluss des Gerätescans während der Einrichtung wurde behoben (iOS), das Layout des Lautsprecherbildes auf den Einrichtungsbildschirmen wurde aktualisiert (iOS) und die Bestätigung „Update abgeschlossen“ sowie die Animation nach Abschluss der Lautsprecher-Softwareaktualisierung wurden wiederhergestellt (Android).

Ein kurzes Aufblitzen des Bildschirms nach Abschluss des Gerätescans während der Einrichtung wurde behoben (iOS), das Layout des Lautsprecherbildes auf den Einrichtungsbildschirmen wurde aktualisiert (iOS) und die Bestätigung „Update abgeschlossen“ sowie die Animation nach Abschluss der Lautsprecher-Softwareaktualisierung wurden wiederhergestellt (Android). Zuverlässigere Steuerung von Stereopaaren und Lautsprechergruppen (Android): Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Bildschirm des Controllers unmittelbar nach der Einrichtung eines Google Home Speaker-Stereopaares einen leeren Ladezustand anzeigen konnte, und die Steuerung von Lautsprechergruppen blieb reaktionsschnell.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Bildschirm des Controllers unmittelbar nach der Einrichtung eines Google Home Speaker-Stereopaares einen leeren Ladezustand anzeigen konnte, und die Steuerung von Lautsprechergruppen blieb reaktionsschnell. Verbesserungen bei der Einrichtung und dem Status der Google TV-Audioausgabe: Bereits gekoppelte Lautsprecher wurden vorausgewählt und der TV-Wechsel während der Einrichtung reibungslos abgewickelt (Android), in den Einstellungen wurde „TV-Audio (Standard)“ angezeigt, wenn die Audioausgabe auf der TV-Benutzeroberfläche wieder auf den Fernseher umgeschaltet wurde (iOS), fehlender/„null“-Gerätetext auf dem Bestätigungsbildschirm beim Wiederherstellen der TV-Audioausgabe wurde behoben (Android & iOS), und der Link zur Einrichtungshilfe wurde aktualisiert, um direkt auf die Google TV-Audioausgabeanleitung zu verweisen.

Bereits gekoppelte Lautsprecher wurden vorausgewählt und der TV-Wechsel während der Einrichtung reibungslos abgewickelt (Android), in den Einstellungen wurde „TV-Audio (Standard)“ angezeigt, wenn die Audioausgabe auf der TV-Benutzeroberfläche wieder auf den Fernseher umgeschaltet wurde (iOS), fehlender/„null“-Gerätetext auf dem Bestätigungsbildschirm beim Wiederherstellen der TV-Audioausgabe wurde behoben (Android & iOS), und der Link zur Einrichtungshilfe wurde aktualisiert, um direkt auf die Google TV-Audioausgabeanleitung zu verweisen. Verbesserte, konsistentere Musikübertragung zwischen Lautsprechern und Displays (Android): Ein Problem beim Verschieben von Musik auf einen anderen Lautsprecher oder ein anderes Display unter Android wurde behoben. Das Hinzufügen und Entfernen von Lautsprechern aus den Cast-Steuerelementen ist nun auch zuverlässiger.

Google Home Premium

Kamerafunktionen in einem Schritt für Google Home Premium (USA): Google Home Premium-Abonnenten können beim Einrichten einer neuen Kamera ihre Premium-Kamerafunktionen in einem Schritt aktivieren, anstatt jede Funktion einzeln zu konfigurieren. Ihre bestehenden Kameraeinstellungen bleiben beim Hinzufügen eines neuen Geräts unverändert, und Sie können bestimmte Kameras oder Funktionen vor Abschluss der Einrichtung anpassen oder deaktivieren.

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 18.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.