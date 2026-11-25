Die Notizen-App Google Keep kann bei häufiger Nutzung ein recht umfangreiches Ausmaß annehmen und es den Nutzern wohl schwer machen, eine gewünschte Notiz zu finden. Zusätzlich zur Suchfunktion, den Labels sowie der manuellen Sortierung stehen jetzt neue Suchfilter vor dem Rollout. Auf Screenshots zeigt sich, wie die Notizen in Kürze schneller organisiert werden können.



Wer die Notizen-App Google Keep als vollwertigen Ersatz für Notizzettel verwendet, damit permanent Einkaufslisten oder Gesprächsnotizen macht und diese nicht ab und aufräumt, kann schnell in einer Flut von Gedankenstützen untergehen. Die App bietet zur Organisation seit jeher eine Suchfunktion, seit langer Zeit Labels für die eigene Organisation sowie die Möglichkeit zur manuellen Organisation der Reihenfolge. Doch das reicht offenbar noch nicht aus.

Jetzt befinden sich ganz neue Suchfilter im Testlauf, die auf der Startseite unter der Suchleiste platziert sind. Dabei handelt es sich um eine ähnliche Umsetzung wie mit den Chips in anderen organisatorischen Google-Apps, arbeitet allerdings etwas anders. Die Filter fungieren als schnelle Filterung der Liste der Notizen und können damit je nach Auswahl und eigener Organisation die gewünschte Notiz schnell nach oben oder ganz an den Anfang der Liste bringen.

Standardmäßig ist der Filter „alle“ ausgewählte, bei dem alle Inhalte gezeigt werden. Daneben gibt es zeitliche Filter wie „diese Woche“, und smarte Filter wie „To-Dos“, „Geteilt“ und „Listen“. Also kein großes Hexenwerk und überraschenderweise auch noch ohne KI-Analyse der Inhalte. Denn die Auswahl im Testlauf ist generisch und bezieht sich nicht auf die eigenen Inhalte. Gerade in diesem Bereich könnte KI sicherlich helfen, Einkaufslisten, wichtige Notizen, vielleicht Erinnerungen oder auch Listen zu wichtigen Themen zusammenzufassen.

Aktuell lässt sich das Ganze nur über einen versteckten Schalter im Teardown aktivieren, es ist aber davon auszugehen, dass das recht schnell für alle Nutzer ausgerollt wird. Nach wie vor arbeitet man übrigens an der Suchfunktion innerhalb einer Notiz, die bei längeren Einträgen hilfreich sein soll.

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