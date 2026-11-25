Google arbeitet permanent an neuen Möglichkeiten für Android, mit denen die Smartphone-Nutzung komfortabler werden soll – das dürfte schon sehr bald auch für die parallele Nutzung zweier Geräte gelten. Jetzt wurde das neue Feature Android Fast Switch im Rahmen eines Teardowns entdeckt, das es den Nutzern ermöglichen soll, eine Telefonnummer auf zwei Android-Smartphones parallel zu nutzen.



Trotz der enormen Weiterentwicklung der Android-Smartphones in den letzten zwei Jahrzehnten gibt es einige Dinge, die sich kaum verändert haben – das betrifft vor allem die klassischen Grundfunktionen. Nach wie vor hat jedes Smartphone eine eigene Telefonnummer, die durch die SIM-Karte (physisch oder per E-Sim) an das Gerät gebunden ist. Ein Wechsel ist zwar möglich, allerdings mit etwas Aufwand verbunden und eine Nummer lässt sich weiterhin nur auf einem Smartphone nutzen.

Jetzt hat ein Teardown der System-App „SIM Manager“ interessante Hinweise auf die neue Funktion „Android Fast Switch“ hervorgebracht: Diese Funktion soll es ermöglichen, eine einzige SIM-Karte und die dazugehörige Telefonnummer auf bis zu zwei verschiedenen Android-Smartphones parallel zu nutzen. Parallel bedeutet in diesem Fall aber nicht gleichzeitig, sondern sehr dynamisch auf Grundlage der aktuellen Nutzung.

Der Mobilfunkdienst wird dynamisch gesteuert. Das Netz und die Erreichbarkeit unter der Nummer wechseln automatisch auf das Gerät, das der Nutzer in dem Moment entsperrt und aktiv nutzt. Eines der beiden Smartphones wird als Hauptgerät (Primary) konfiguriert, das andere fungiert als Begleitgerät (Companion). Grundvoraussetzung für die Kopplung ist, dass beide Smartphones zwingend mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Diese Funktion erinnert stark an die Handoff-Funktion des iPhones, die von Apple schon vor einiger Zeit eingeführt worden ist. Es ist offen, ob und wie Netzbetreiber die Funktion unterstützen. Beim Apple-Pendant verlangen US-Anbieter teilweise monatliche Zusatzgebühren, während andere die Funktion komplett blockieren. Es steht nicht fest, ob Google die Funktion als Standard für das gesamte Android-Ökosystem freigibt oder ob sie vorerst exklusiv den hauseigenen Pixel-Smartphones vorbehalten bleibt.

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