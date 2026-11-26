Eine der zentralen Komponenten der Smart Home-Plattform Google Home ist die Gemini-KI, die immer wieder mit starken Updates versorgt und auch jetzt wieder eine ganze Reihe von Neuerungen erhält. Zum Ausklang des November gibt es jetzt ein großes Update für Gemini for Home, das die Live-Komponente optimiert, Befehle schneller verarbeiten soll, Folgefragen besser verstehen und Informationen stärker detaillieren kann.



Wir hatten bereits über das große Google Home Update berichtet, das die Bereiche Kamera, Medien und auch Energie vorangebracht hat, aber damit erschöpft sich die letzte Runde im November noch nicht. Denn jetzt hat man auch noch ein großes Update für Gemini for Home veröffentlicht, das in diesen Tagen für alle Nutzer mit Early Access ausgerollt wird. Wir zeigen euch die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

Ein schnelleres und natürlicheres Gemini Live-Erlebnis: In den kommenden Wochen stellen wir das verbesserte Gemini Live vor, das wir kürzlich angekündigt haben. Sagen Sie einfach „Hey Google, lass uns chatten“, um eine schnellere Konversation zu starten. Gemini Live unterstützt jetzt alle Ihre täglichen Aktionen, vom Stellen von Timern bis zum Ausschalten des Lichts.

In den kommenden Wochen stellen wir das verbesserte Gemini Live vor, das wir kürzlich angekündigt haben. Sagen Sie einfach „Hey Google, lass uns chatten“, um eine schnellere Konversation zu starten. Gemini Live unterstützt jetzt alle Ihre täglichen Aktionen, vom Stellen von Timern bis zum Ausschalten des Lichts. „Hey Google, erzähl mir eine Geschichte“: Ab heute erweckt Gemini Geschichten mit ausdrucksstärkeren Erzählerstimmen und dynamischem Erzähltempo zum Leben. Du kannst die Geschichte sogar mitbestimmen. Sag zum Beispiel: „Hey Google, gib der Hauptfigur magische Kräfte.“

Ab heute erweckt Gemini Geschichten mit ausdrucksstärkeren Erzählerstimmen und dynamischem Erzähltempo zum Leben. Du kannst die Geschichte sogar mitbestimmen. Sag zum Beispiel: „Hey Google, gib der Hauptfigur magische Kräfte.“ Schnellere Smart-Home-Befehle: Wir haben eine Reihe wesentlicher Leistungsverbesserungen für viele der Smart-Home-Gerätesteuerungsfunktionen von Gemini for Home vollständig implementiert; Reaktionen und Aktionen für die meisten gängigen Befehle sollten sich nun zügiger anfühlen.

Wir haben eine Reihe wesentlicher Leistungsverbesserungen für viele der Smart-Home-Gerätesteuerungsfunktionen von Gemini for Home vollständig implementiert; Reaktionen und Aktionen für die meisten gängigen Befehle sollten sich nun zügiger anfühlen. Reibungslosere Smart-Home-Folgeabfragen: Es wurde ein Problem behoben, bei dem Gemini gelegentlich den Kontext bei Folgeabfragen wie „Schalte sie wieder ein“ nach „Schalte das Licht im Wohnzimmer aus“ verlieren konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Gemini gelegentlich den Kontext bei Folgeabfragen wie „Schalte sie wieder ein“ nach „Schalte das Licht im Wohnzimmer aus“ verlieren konnte. Weniger „Es wird nichts abgespielt“-Antworten auf „Stopp“: Es wurde ein Problem behoben, bei dem Gemini mit „Es wird nichts abgespielt“ antwortete, wenn man aufgefordert wurde, Musik oder andere Medien zu stoppen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Gemini mit „Es wird nichts abgespielt“ antwortete, wenn man aufgefordert wurde, Musik oder andere Medien zu stoppen. Geminis Quellen auf Smart-Displays anzeigen: Wenn Gemini eine Frage mit Informationen aus dem Internet beantwortet, können Sie auf unterstützten Smart-Displays auf „Quellen“ tippen, um die Webseiten anzuzeigen, die der Antwort zugrunde liegen.

» Google Home: Großes Update bringt viele Neuerungen für die Smart Home-Plattform – Kamera, Medien & Energie

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Letzte Aktualisierung am 18.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.