Bei vielen Onlinehändlern laufen die Aktionen rund um den Black Friday, natürlich auch die Black Friday Woche bei Amazon. Jetzt hat man ein wirkliches starkes Angebot gestartet, das ihr sicherlich nicht verpassen wollt: Aktuell bekommt ihr die kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit 50 Euro Startguthaben und ganze zwei Prozent Cashback auf alle Black Friday-Einkäufe sowie dauerhaftes Cashback bei jedem Einkauf. Und das alles vollkommen kostenlos.



Viele Unternehmen und Plattformen bieten eigene Kreditkarten an, denn diese werden klassischerweise nicht mehr von Banken ausgegeben, sondern von Partnern aus vielen Branchen. Auch bei Amazon könnt ihr euch eine eigene Kreditkarte sichern, die mit nur wenigen Klicks beantragt und sofort genutzt werden kann. Aber es geht natürlich nicht nur um das Amazon-Logo auf der Karte, sondern um die zahlreichen Vorteile.

Die Amazon Visa Kreditkarte wird euch vollkommen kostenlos angeboten, hat weder einen Startpreis noch eine monatliche Gebühr. Ihr erhaltet aktuell 50 Euro Startguthaben beim Abschluss der Kreditkarte, bekommt auf jeden Amazon-Einkauf 1 Prozent Cashback, auf jeden externen Einkauf 0,5 Prozent Cashback und bei den Black Friday-Aktionen sogar 2 Prozent Cashback. Es handelt sich bei der Kreditkarte um eine Visa-Karte aus dem Hause Open Bank, eine digitale Bank der Santander Gruppe.

Keine Jahresgebühr

50 Euro Startgutschrift

2 Prozent Cashback beim Amazon Black Friday

1 Prozent Cashback bei Amazon

0,5 Prozent Cashback bei allen Käufen

2 Prozent Cashback bei Prime-Aktionen

Flexible Rückzahlung

Amazon-Abos gratis: Drei Monate Audible gratis + 15 Euro Guthaben | Vier Monate Amazon Music gratis

Letzte Aktualisierung am 19.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Cashback für jeden Einkauf erhalten

Die Entscheidung für die Amazon Visa-Kreditkarte dürfte nicht schwer fallen, denn sie ist vollkommen kostenlos und an keine Bedingungen gebunden. Ihr könnt sie also auch abschließen und nur sehr sporadisch verwenden. Ich persönlich nutze die Karte seit bald zwei Jahren und bin aufgrund des kostenlosen Angebots, des Cashbacks in Form von Amazon-Guthaben sowie der komfortablen Integration in die Amazon-Umgebung sehr zufrieden.

Für Einkäufe bei Amazon gibt es sogar ein Prozent Cashback – und damit bei jedem Einkauf ein besseres Gefühl. Als Nur-Kreditkartenzahler wären das bei mir persönlich zwischen 10 und 20 Euro pro Monat – die ich ohnehin wiederum bei Amazon ausgeben würde. Die weiteren Vorteile bestehen aus einer flexiblen Rückzahlung, bis zu drei Monaten zinslosem Kredit für Amazon-Einkäufe sowie an ausgewählten Prime-Tagen gar 2 Prozent Cashback. Nutzt das, um zur anstehenden Amazon Black Friday Woche noch mehr zu sparen bzw. euer Guthabenkonto aufzuladen.

Sichert euch die Karte noch heute, damit ihr sie auch noch rechtzeitig innerhalb der Amazon Black Friday-Woche und den folgenden Weihnachtsaktionen nutzen könnt.

» Alle Infos zur Amazon Visa-Kreditkarte

Amazon-Abos gratis: Drei Monate Audible gratis + 15 Euro Guthaben | Vier Monate Amazon Music gratis

Letzte Aktualisierung am 19.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.