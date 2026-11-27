Die letzte voll Android-Woche im November geht zu Ende und hat uns eine Reihe von interessanten Neuerungen rund um die Smartphone-Plattform und deren Ablegern gebracht. So gab es viele interessante Ankündigungen für Android Auto, wir zeigen euch die flexiblen Telefonnummern mit Fast Switch und natürlich die Google System Updates. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Während der November bei Google in diesem Jahr so stark wie nie zuvor gestartet ist, nimmt man zum Ende des vorletzten Monats etwas Schwung heraus – das gilt zumindest für die Veröffentlichungen. Dennoch zeigen wir euch in dieser Woche die großen Updates für Android Auto, berichten über die Fast Switch-Funktion und zeigen euch die Google System Updates sowie ein kommendes Motorrad-Navi. Im Folgenden findet ihr wie gewohnt unseren Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Große Updates für Android Auto

Die Infotainment-Plattform Android Auto steht seit einigen Wochen im Fokus und erhält immer wieder neue Funktionen aus allen Bereichen, doch bei Google ist man noch längst nicht am Ende. Es stehen noch viele weitere Neuerungen in den Startlöchern, die wir euch im folgenden Artikel zusammenfassen. Kommende Neuerungen gibt es von der Darstellung über die Navigation und KI bis hin zum Neustart des Launchers.

» Diese neuen Funktionen kommen zu Android auto

Android Fast Switch

Android bekommt schon bald eine Fast Switch-Funktion, die wohl ähnlich wie Apples Handoff funktionieren soll. Es geht darum, dass sich eine Telefonnummer parallel auf mehreren Smartphones nutzen lassen soll. Dazu gibt es einen dynamischen Wechsel, je nach verwendetem Gerät.

» Neue Android-Funktion ermöglicht parallele Telefonnummer-Nutzung









Google Maps in Android Auto mit Motorradmodus

Die Google Maps Navigation in Android Auto erhält offenbar einen Motorradmodus, der sich schon jetzt bei ersten Nutzern zeigt. Dieser soll neben einem neuen Icon auch eine veränderte Routenführung mitbringen, die für Motorradfahrer vorteilhaft sein kann.

» Google Maps für Android Auto bekommt einen Motorradmodus

Google System Updates

Es gibt die letzte große Runde der Google System Updates für diesen Monat, die wieder einiges zu bieten hat. Es gibt viele große Neuerungen für Smartphones, Auto und auch den Desktop. Wir fassen alle wichtigen Neuerungen für den vierten Rollout im November zusammen, der wieder einen gewaltigen Umfang angenommen hat.

» Das steckt in den neuen Google System Updates für Android

Letzte Aktualisierung am 26.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.