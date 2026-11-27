Google hatte schon vor etwa zwei Jahren prognostiziert, dass den KI-Agenten die Zukunft gehört und hat sich dementsprechend rund um Gemini stark aufgestellt. Mittlerweile bietet man allen Nutzern Zugang zu KI-Agenten und will diese zunehmend auch mit externen Anwendungen interagieren lassen. Um das zu perfektionieren, hat man jetzt ein Mirror Web erschaffen – ein gespiegeltes Internet für KI-Agenten.



Immer mehr Nutzer setzen auf KI-Agenten, die auch in Browsern wie Google Chrome häufiger zum Einsatz kommen, wobei es längst nicht mehr nur um die Synchronisierung von Informationen oder das Beantworten von Fragen geht, sondern auch um Themen wie beispielsweise das Onlineshopping. Weil es dabei um konkrete Aktionen geht, Aktionen beim Händler ausgelöst werden und diese natürlich auch Geld kosten, will das sehr ausführlich getestet werden – aber wie soll man das tun? Google hat eine genauso pragmatische wie (wahnsinnige?) Lösung gefunden: Man erschafft eine Kopie des Internets.

Damit die KI nicht merkt, dass sie gerade getestet wird – was offenbar durch Phänomene wie „Eval Awareness“, ein wichtiges Thema ist, das die Ergebnisse verfälschen würde –, muss diese Scheinwelt absolut perfekt sein. Wenn der Agent beispielsweise YouTube aufruft, sieht er die ganz normale Webadresse und eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung. Im Hintergrund läuft der Chrome-Browser jedoch in einer streng abgeschotteten Sicherheitsumgebung, die den gesamten Datenverkehr unbemerkt auf einen lokalen Server umleitet. Durch dynamisch erzeugte Sicherheitszertifikate bemerkt weder der Browser noch der KI-Agent, dass er sich gar nicht im echten Internet befindet.

Weil es viel zu aufwendig wäre, hunderte interaktive Webseiten nachzubauen, lässt Google diese künstliche Webwelt direkt von anderen KI-Agenten erschaffen. Ein spezialisiertes Team aus Recherche-, Entwickler- und Kritiker-Agenten plant, programmiert und prüft komplette Online-Shops, soziale Netzwerke oder Rezeptseiten vollautomatisch. Über die Entwicklerwerkzeuge von Chrome können sich diese Agenten ihre eigenen Seiten sogar visuell ansehen, Buttons anklicken und Fehler so lange korrigieren, bis sich jede Seite wie eine echte Web-Anwendung anfühlt.

Da Googles Entwickler jede einzelne Schicht der künstlichen Webseiten kontrolliert, kann das Sicherheitsteam gezielt heimtückische Angriffe – sogenannte Indirect Prompt Injections – simulieren. Dabei werden versteckte Befehle in Bildern, Texten oder im unsichtbaren Code eingeschleust, um den Agenten zu unerlaubten Aktionen zu verleiten. Mit mehr als 1.000 solcher Angriffsszenarien pro Tag will man sicherstellen, dass KI-Agenten im Browser auch im echten Internet zuverlässig geschützt bleiben. Viele weitere Infos dazu findet ihr im Blogbeitrag bei Google.

» Gemini Genie 4: Das ist Googles neuer KI-Weltgenerator – generiert beeindruckende Umgebungen (Video)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 26.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.