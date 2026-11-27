Die letzte Woche des Pixel-November geht zu Ende und bringt uns rund um den Black Friday natürlich viele starke Aktionen auf die Smartphones, die Smartwatches, die smarten Kopfhörer und mehr. Außerdem fragen wir uns, wie schlecht Google den Start des Pixel Tag Tracker eigentlich organisieren will. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Wir sind am Ende der letzten vollen Pixel-Woche im November angekommen, die wohl auch aufgrund der Umstände sehr ruhig gewesen ist. Google selbst hatte keine einzige Ankündigung in dieser ruhigen Woche, aber natürlich kam das Thema hier im Blog nicht zu kurz. Wir haben über den Start des Pixel Tag spekuliert und zeigen euch die besten Google Pixel-Aktionen zum Black Friday. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Tag lässt weiter auf sich warten

Google hat vor wenigen Wochen den neuen Bluetooth-Tracker Pixel Tag auf den Markt gebracht, allerdings nach wie vor noch nicht auf dem europäischen Markt. Die erste Ankündigung gab es schon vor zwei Jahren, die ersten Spekulationen bereits vor drei Jahren – wie lange will man die Nutzer eigentlich noch auf das Produkt warten lassen? Wir blicken auf den breiten Rollout und die Erweiterung des Google Find Hub zurück.

» Wo bleibt Googles Bluetooth-Tracker Pixel Tag?









Starke Black Friday Pixel-Aktionen im Google Store

Heute ist Black Friday, der auch im Google Store bei Amazon für viele starke Aktionen sorgt. Anlässlich des Shoppingfestivals gibt es jetzt hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones, auf die Pixel Watch der aktuellen Generation und auch auf die smarten Kopfhörer. Wir listen euch alle wichtigen Aktionen sowohl im verlinkten Artikel als auch in der eingebundenen folgenden Box auf. Schaut doch einmal bei den Aktionen vorbei oder klickt euch durch die folgende Auflistung der Aktionen.

» Alle Black Friday Pixel Deals – Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Infos zu den Black Friday Deals im Google Store

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