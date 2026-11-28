Nach einer sehr langen Wartezeit hat Google Anfang des Monats den neuen Pixel Tag auf den Markt gebracht, der das Portfolio erstmals um einen Bluetooth-Tracker erweitert – allerdings nur in einer Handvoll Ländern. In Deutschland sowie fast allen weiteren europäischen Ländern und großen Teilen der Welt heißt es weiter warten. Das passt gut ins Bild der dazugehörigen Plattform Find Hub und setzt den disruptiven Kurs fort.



Google bietet seit vielen Jahren die Möglichkeit, Android-Smartphones über eine Web-App oder auch eine Smartphone-App aufzuspüren. In den ersten Jahren war die Plattform kaum sichtbar, erhielt mehrfach neue Bezeichnungen und nutzte das Potenzial in keiner Form. Während die Konkurrenz wie Apple AirTag mit der dazugehörigen Plattform große Erfolge feierte, ließ sich Google weiterhin Zeit und gab dem weitaus größeren Netzwerk aus Android-Geräten keine Chance.

Nur sehr langsam und mit enormen Verzögerungen hatte man vor etwas mehr als zwei Jahren die Plattform „Mein Gerät finden“ an den Start gebracht – viele unserer Leser werden sich sicherlich noch an den Handbremsen-Start erinnern. Ich muss die Kritik an der Plattform an dieser Stelle nicht wiederholen, denn ich hatte sie damals als Dead on arrival bezeichnet und auch ausführlich begründet, warum „Mein Gerät finden“ in der Praxis kaum nutzbar war – und zum Teil bis heute ist.

Mittlerweile hat sich vieles gebessert, doch aus nachvollziehbaren Gründen sind nur wenige Nutzer von der Plattform begeistert. Eigentlich wollte man zuletzt Vollgas geben und mit dem Start des Pixel Tag der Plattform ganz neuen Schwung verleihen. Nicht, dass diese einen solchen durch viele Milliarden angebundene Geräte benötigen würde, aber ein Anschub durch einen solchen Tracker kann nicht schaden. Doch die Geschichte wiederholt sich.









Der Pixel Tag startet mit Handbremse

Ähnlich wie die Ankündigung von „Mein Gerät finden“ (mittlerweile „Google Find Hub“) damals begeistert aufgenommen wurde, bevor die ganzen Einschränkungen bekannt wurden, wurde auch der Pixel Tag gefeiert. Kein Wunder, denn man ließ die Nutzer von den ersten Leaks bis zur Ankündigung nicht weniger als vier Jahre warten. Ja, die ersten Leaks zum „Nest Locator Tag“ stammen aus dem Jahr 2022. Damals wurde erwartet, dass dieser parallel zum Start des Netzwerks erscheint. Doch die endlose Verschiebung des Netzwerks führte auch zur Absage des Google-Trackers und weiterer Geräte anderer Hersteller.

Im August 2026 wurde der Pixel Tag offiziell angekündigt – endlich. Aber natürlich war er nicht sofort verfügbar, sondern man bat weitere drei Monate um Geduld, bis Mitte November. Dieses Zeitfenster haben wir längst durchschritten und tatsächlich kam der Tracker in der vergangenen Woche auf den Markt – allerdings nicht in Europa. Google hat sich nicht zu einem Europa-Start geäußert und es ist davon auszugehen, dass dieser noch weitere Monate entfernt ist oder man sich diesen gar erst für die zweite Generation aufhebt. Einige Leaker sprechen zwar von einem baldigen Europa-Start, aber verlassen sollte man sich darauf nicht.

Damit setzt sich die endlose Geschichte des Trackers und des Netzwerks fort. Warum kommt der Tracker, der weltweit aufgespürt werden kann, in Europa nicht auf den Markt? Warum entwickelt Google ein halbes Jahrzehnt an einem solch simplen Produkt und versemmelt es dennoch? Ausgerechnet die SUCHmaschine Google schafft es nicht, einen Tracker zum Aufspüren/Suchen von Gegenständen auf den Markt zu bringen. Kann man sich kaum ausdenken.

Fortsetzung folgt, garantiert…

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