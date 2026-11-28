Google hat in den letzten Wochen rund um Gemini neue KI-Modelle gestartet, aus denen die Nutzer je nach eigenem Abo-Status wählen können. Die mit der vierten Generation eingeführte Namensgebung macht den Nutzern die Auswahl nicht unbedingt leicht, sodass wir euch in diesem Artikel einen schnellen Überblick über die verfügbaren Modelle und deren Stärken geben wollen.



Mit dem Start in die vierte Generation hat Google die Gemini-Namensgebung umgestellt. Statt wie bisher auf Versionsnummern zu setzen und leicht durchschaubare Zusätze wie „Pro“ oder „Flash Lite“ zu verwenden, gibt es jetzt ganz eigene Produktnamen ohne erkennbare Logik. Im verlinkten Blogbeitrag hatte ich bereits ausführlich erörtert, warum Google auf dieses Namenskonstrukt umgestiegen ist, allerdings damals noch aus der Sicht des bis dahin nur verfügbaren Argon-Modells.

Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Tagen in den Raum gestellt, dass die Nutzer mit den neuen Gemini-Modellen verwirrt werden, was nicht nur an der Namensgebung liegt. Denn Google hat die Modelle nicht gleichzeitig gestartet, sondern im Abstand von je einer Woche und mit einer unklaren Reihenfolge. Erst kam Argon, dann Carbon, dann Hydrogen und schlussendlich Neon, dass das zuerst gestartet Argon schon wieder ersetzt. Dabei ist man quer durch das Ranking gegangen und hat die einzelnen Modelle mehrfach neu positioniert.

Aktuell haben Nutzer die Wahl aus drei Modellen, wobei die Verfügbarkeit beim eigenen Abo-Status abhängt. Für Standardnutzer gibt es nur Hydrogen, das auch in der Websuche zum Einsatz kommt. Für AI-Abonnenten gibt es zusätzlich Neon, das sich als starkes Standardmodell positioniert und wer ein Ultra-Abo besitzt und höchste Leistung benötigt, kann das Carbon-Modell wählen. Dazu kommen weitere Abstufungen zum Denkaufwand, die den Verbrauch der Credits beeinflussen.









Gemini 4 Hydrogen

Gemini 4 Hydrogen ist laut der Google der schnelle Allrounder. Hydrogen ist der direkte Nachfolger von Gemini 3.8 Flash und fungiert als operatives Standardmodell für den Alltag.

Stärken: Extrem hohe Antwortgeschwindigkeit (rund 2,5-mal schneller als 3.8 Flash) bei gleichzeitig hoher Intelligenz für tägliche Aufgaben. Es eignet sich ideal für E-Mails, Zusammenfassungen, Übersetzungen, Brainstorming, Standard-Coding-Aufgaben sowie Workflows mit vielen schnellen Werkzeugaufrufen.

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Gemini 4 Neon

Gemini 4 Neon ist laut der Beschreibung „die Balance aus Tiefe und Effizienz“. Neon ist das jüngste Modell der Reihe und schließt die Lücke zwischen Hydrogen und Carbon. Technisch basiert es auf Carbon, wurde aber auf deutlich höhere Geschwindigkeit und Effizienz getrimmt.

Stärken: Entwickelt für komplexe, häufig wiederkehrende Aufgaben, bei denen Hydrogen an Grenzen stößt, Carbon aber zu langsam oder überdimensioniert wäre. Es glänzt bei anspruchsvollem Coding (z. B. Debugging und Refactoring über mehrere Dateien hinweg), tiefgehender Wissensarbeit, dem Abgleich mehrerer Dokumente/Tabellen sowie wissenschaftlichen Analysen. Zudem verbraucht es für komplexe Aufgaben deutlich weniger Tokens als Carbon, was die persönlichen Nutzungslimits im Abo schont.

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Gemini 4 Carbon

Gemini 4 Carbon ist das „Flaggschiff für Extremfälle“. Carbon ist Googles leistungsstärkstes Frontier-Modell für maximale Denk- und Analysetiefe.

Stärken: Ausgelegt auf sehr lange, mehrstufige und agentische Aufgaben, bei denen gründliche Zwischenprüfungen entscheidend sind. Typische Einsatzgebiete sind schwere Software-Architekturfragen, große Migrationen, tiefgreifende Recherchen über riesige Datenmengen, komplexe Szenarioplanungen sowie fortgeschrittene Sicherheits- und Wissenschaftsprojekte.

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Letzte Aktualisierung am 26.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.