Es ist das große Black Friday Wochenende und auch im Google Store bei Amazon kann jetzt richtig viel gespart werden! Nur noch wenige Tage bekommt ihr ganze 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 11-Smartphones, 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 5, noch höhere Rabatte auf die smarten Kopfhörer Pixel Buds, auf Fitbit und sehr viel mehr. Wir zeigen euch die besten Black Friday-Aktionen im Google Store.



Man kann es aufgrund der Aktionsflut schnell vergessen, doch erst am heutigen 27. November ist der echte Black Friday – darauf haben sicherlich viele Nutzer lange Zeit gewartet. Jetzt gibt es wieder hohe Rabatte auf unzählige Produkte, wobei natürlich auch die Technik-Welt nicht zu kurz kommt. Ihr könnt euch jetzt bis zu 65 Rabatt auf Amazon-Geräte sichern, wobei es unglaublich starke Aktionen auf Produkte wie den Fire TV Stick oder auch die neuen Fire-Tablets gibt – schaut da einfach mal herein.

Natürlich beteiligt sich auch der Google Store an den Aktionen und hat die meiner Meinung nach besten Aktionen zu einem Black Friday, die es jemals gegeben hat – denn die Rabatte liegen in Sphären, die man sonst eher bei einem Ausverkauf und vor dem Start der nächsten Generation erwartet hätte. Doch diese liegt bekanntlich noch weit zurück, sowohl die Pixel 11-Smartphones als auch die Pixel Watch 5 sind erst vor drei Monaten auf den Markt gekommen. Extrem hohe Rabatte gibt es auch auf das Pixel 10a, das noch weit über sechs Jahre mit Updates versorgt wird.

Schaut doch einfach einmal bei den Black Friday Aktionen im Google Store bei Amazon vorbei, die dort fein säuberlich aufgelistet sind. Zur Inspiration gibt es im Folgenden die Highlights der Black Friday-Welle, die sicherlich sehr bald für einen Ausverkauf bei den Geräten sorgen wird – ihr solltet also schnell sein. Nehmt bei der Gelegenheit doch auch noch die Gratis-Abos bei Amazon mit. Nutzt für den Einkauf auch eure Amazon-Kreditkarte mit 50 Euro Startguthaben und 2 Prozent Cashback, um maximal zu sparen.

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30 Prozent Rabatt auf Pixel 11-Smartphones

Man mag es kaum glauben, aber weniger als drei Monate nach dem Start könnt ihr euch jetzt 30 Prozent Rabatt auf das Google Pixel 11 sichern, das damit für gerade einmal 700 Euro zu haben ist – statt normalerweise im vierstelligen Bereich zu starten! Die Rabatte gelten je nach gewählter Speichervariante und Farbe in unterschiedlichen Höhen, doch die etwa 30 Prozent sind bei allen Modellvarianten drin.

Letzte Aktualisierung am 25.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

26 Prozent Rabatt auf Pixel 11 Pro

Wer größere Pläne hat, möchte vielleicht zum Pro-Modell greifen, das ebenfalls stark rabattiert zu haben ist: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 11 Pro mit 26 Prozent Rabatt oder auch das Pixel 11 Pro XL mit 26 Prozent Rabatt sichern – das sind echte Knallerpreise, die ihr sicherlich nicht verpassen wollt. Auch hier gilt, dass die Rabatte je nach gewählter Ausstattung schwanken können, aber es gibt auch interessante Bundles zu entdecken, klickt euch da einfach mal durch.

Letzte Aktualisierung am 27.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

8 Prozent Rabatt auf Pixel 11 Pro Fold

Wer Lust auf eine andere Geräteklasse hat und sich nach einem Foldable umschaut, kann in diesen Tagen ebenfalls sehr viel im Google Store sparen: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 11 Pro Fold mit 8 Prozent Rabatt sichern, was bei dessen leider sehr hohen Preisen trotz geringem Rabatte eine hohe Ersparnis ergibt. Bei anderen Herstellern sieht das in puncto faltbarer Smartphones aber auch nicht besser aus.

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25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a

Möchtet ihr maximal sparen, so wenig wie möglich für das Google-Smartphone zahlen und dennoch die volle Google-Power, kommt ihr am Pixel 10a nicht vorbei. Jetzt könnt ihr euch ganze 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a sichern, das damit für etwa 400 Euro zu haben ist. Dafür erhaltet ihr den starken Tensor-SoC, noch mindestens sechseinhalb Jahre volle Updates, Gemini-Power und vieles mehr.

Letzte Aktualisierung am 26.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









21 Prozent Rabatt auf Pixel Watch 5

Im Gegensatz zu den Pixel-Smartphones sind die Angebote rund um die Google-Smartwatches oft überschaubar, doch das ändert sich jetzt im Rahmen der Aktionen. Ab sofort könnt ihr euch ganze 21 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 5 21mm sichern – das gilt sowohl für die Variante mit LTE als auch Wifi und in den meisten Farben. Die Smartwatch ist noch brandneu, wird von Google noch viele Jahre mit Updates versorgt und ist auch im KI-Bereich rund um Gemini euer starker Einstieg.

Parallel dazu gibt es auch 21 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 5 45mm, die größere Variante der Smartwatch mit nahezu gleicher Ausstattung. Auch bei dieser habt ihr die Wahl zwischen LTE und Wifi sowie vielen unterschiedlichen Farben – an der Höhe des Rabatts sollte das nichts ändern. Klickt euch einfach mal durch die Varianten durch.

Letzte Aktualisierung am 25.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

32 Prozent Rabatt auf Pixel Buds

Nicht nur Smartwatches sind jetzt günstiger zu haben, sondern auch bei den smarten Kopfhörern legt Google mit starken Aktionen nach: Jetzt gibt es ganze 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2, die ihr euch damit so günstig wie nie zuvor sichern könnt. Die Pro-Variante wartet mit allem auf, was man sich von solchen smarten Kopfhörern wünschen kann – von der Gemini-KI über ANC und aktive Bewegungserkennung bis zur sehr hohen Soundqualität und langer Akkulaufzeit.

Außerdem gibt es jetzt auch die überraschend starken und immer wieder mit Pixel Feature Drops verbesserten Pixel Buds 2a mit 22 Prozent Rabatt – das solltet ihr euch bei Interesse nicht entgehen lassen. Schaut euch die Aktionen einmal an, besser wird es vermutlich nicht werden.

Letzte Aktualisierung am 24.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

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