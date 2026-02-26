Google Play Store Aktion: Diese 52 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Am Donnerstag gibt es im Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das nächste Kapitel von Android, zeigen euch das neue Circle to Search und berichten über das Samsung Galaxy S26. Verpasst auch nicht die starken Pixel-Aktionen im Google Store.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 24.02.2026

Pixel-Knallerpreise: Jetzt hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel Pro 10 XL + Pixel 10a Vorbesteller-Aktion

Apps
SPL - Smarter Player Pro
SPL - Smarter Player Pro
Download QR-Code
SPL - Smarter Player Pro
Entwickler: BRILIC MEDIA
Preis: Kostenlos
PDF Reader & Editor (PRO)
PDF Reader & Editor (PRO)
Download QR-Code
PDF Reader & Editor (PRO)
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
QR- und Barcode-Scanner PRO
QR- und Barcode-Scanner PRO
Download QR-Code
QR- und Barcode-Scanner PRO
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Resize Me! Pro - Photo resizer
Resize Me! Pro - Photo resizer
Download QR-Code
Resize Me! Pro - Photo resizer
Entwickler: XnView
Preis: Kostenlos
Video Speed Editor
Video Speed Editor
Download QR-Code
Video Speed Editor
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Clear Wave - Water Eject Pro
Clear Wave - Water Eject Pro
Download QR-Code
Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
A320 ECAM Reset Pro
A320 ECAM Reset Pro
Download QR-Code
A320 ECAM Reset Pro
Entwickler: Cave Club
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Pendulum Hybrid Watch Face
Pendulum Hybrid Watch Face
Download QR-Code
Pendulum Hybrid Watch Face
Entwickler: RazorSharp Design Studio
Preis: Kostenlos

Android 17 & Gemini: Google kündigt nächstes Kapitel des Betriebssystems an – ‚amazing things‘ kommen

Circle to Search: Starke neue Funktion wird ausgerollt – mehrere Objekte gleichzeitig auswählen (Video)




pixel aktion angebot

Spiele
Impact - Proteja a Terra
Impact - Proteja a Terra
Download QR-Code
Impact - Proteja a Terra
Entwickler: Quantic Bit
Preis: Kostenlos
Sudoku.org - LAN Battle
Sudoku.org - LAN Battle
Download QR-Code
Sudoku.org - LAN Battle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Sand And Water
Sand And Water
Download QR-Code
Sand And Water
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
Monster-Killer Pro Attentäter
Download QR-Code
Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Flappy Frog
Flappy Frog
Download QR-Code
Flappy Frog
Entwickler: Quantic Bit
Preis: Kostenlos
MiniRace
MiniRace
Download QR-Code
MiniRace
Entwickler: Arabati
Preis: Kostenlos
Cash Quiz - Animal Edition
Cash Quiz - Animal Edition
Download QR-Code
Cash Quiz - Animal Edition
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Monster Geld
Monster Geld
Download QR-Code
Monster Geld
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
25-Dollar-Herausforderung
25-Dollar-Herausforderung
Download QR-Code
25-Dollar-Herausforderung
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Cash Shark – Geld verdienen
Cash Shark – Geld verdienen
Download QR-Code
Cash Shark – Geld verdienen
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Golden Ball - Geld verdienen
Golden Ball - Geld verdienen
Download QR-Code
Golden Ball - Geld verdienen
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Boxing Cash – Kämpfe & Gewinne
Boxing Cash – Kämpfe & Gewinne
Download QR-Code
Boxing Cash – Kämpfe & Gewinne
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Ein Schiff bauen VIP
Ein Schiff bauen VIP
Download QR-Code
Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
FASTAR VIP - Rhythm Game
FASTAR VIP - Rhythm Game
Download QR-Code
FASTAR VIP - Rhythm Game
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Download QR-Code
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Neo Monsters
Neo Monsters
Download QR-Code
Neo Monsters
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
[365fun] Fortress2
[365fun] Fortress2
Download QR-Code
[365fun] Fortress2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Match3D
[365fun] Match3D
Download QR-Code
[365fun] Match3D
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] DinoRun4
[365fun] DinoRun4
Download QR-Code
[365fun] DinoRun4
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Defense Zone HD
Defense Zone HD
Download QR-Code
Defense Zone HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Preis: 2,69 €
Defense Zone 3 Ultra HD
Defense Zone 3 Ultra HD
Download QR-Code
Defense Zone 3 Ultra HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Preis: 2,69 €




Icon Packs
Pixel Cubic 3D - Icon Pack
Pixel Cubic 3D - Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Cubic 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Download QR-Code
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Dock 3D - Icon Pack
Dock 3D - Icon Pack
Download QR-Code
Dock 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
CircleDock 3D - Icon Pack
CircleDock 3D - Icon Pack
Download QR-Code
CircleDock 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Flat 3D - Icon Pack
Flat 3D - Icon Pack
Download QR-Code
Flat 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Purple - Icon Pack
Purple - Icon Pack
Download QR-Code
Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Cerco Pro
Cerco Pro
Download QR-Code
Cerco Pro
Entwickler: Atanu Sanyal
Preis: Kostenlos
Valentine Premium - Icon Pack
Valentine Premium - Icon Pack
Download QR-Code
Valentine Premium - Icon Pack
Entwickler: Atanu Sanyal
Preis: Kostenlos
Mawaz Yellow - Icon Pack
Mawaz Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Mawaz Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
You-R Circle Icon Pack
You-R Circle Icon Pack
Download QR-Code
You-R Circle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Lines Circle - Neon Icon Pack
Lines Circle - Neon Icon Pack
Download QR-Code
Lines Circle - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Lines Circle - White Icon Pack
Lines Circle - White Icon Pack
Download QR-Code
Lines Circle - White Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Dock Outline - 3D Icon Pack
Dock Outline - 3D Icon Pack
Download QR-Code
Dock Outline - 3D Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Pixel Net White - Icon Pack
Pixel Net White - Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Net White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket